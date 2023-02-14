雲林東勢「國際台灣胡蘿蔔日」 邀國人來挖出地底繽紛世界

國內胡蘿蔔故鄉的雲林縣東勢鄉，配合3月4日「國際台灣胡蘿蔔日」，聞名國際的VDS活力東勢農產公司今天和雲林縣府召開記者會，除說明東勢創造世界級胡蘿蔔的歷程，並邀請全國民眾當天一起來東勢拔蘿蔔，品嘗東勢在地結合紅蘿蔔的各種文創小吃。

由雲林縣政府、東勢鄉公所和「VDS活力東勢」農產公司共同舉辦的「國際臺灣蘿蔔日農特產行銷」將於3月4日在東勢鄉昌南村的葫蘿蔔田登場，今天召開記者會熱身，由東勢幼兒園可愛的胡蘿蔔舞揭開序幕，來自日本的胡蘿蔔廠商代表也共襄盛舉。

雲林縣長張麗善說，3月是胡蘿蔔產季，為與世界接軌，特將3月的第1周六訂為「國際台灣胡蘿蔔日」行銷東勢，活力東勢的蘿蔔產品行銷東南亞及歐美各國，包括星宇航空及國內各大賣場都有通路，今年更將VDS胡蘿蔔汁作為世界棒球經典賽集訓指定飲料，歡迎胡蘿蔔日當天一起來共享拔蘿蔔樂趣，品嘗營養價值高的各種胡蘿蔔產品和美食。

東勢鄉長張健福、縣議員顏嘉葦指出，東勢是國內3大胡蘿蔔產地之一，有「紅菜頭故鄉」美稱，得天獨厚種植百餘公頃，單位面積生產率最高，品質最好，尤其VDS活力東勢紅蘿蔔汁紅遍各國，從種植到管理都獲國際認證，期待藉由胡蘿日把健康農產分享給更多人。