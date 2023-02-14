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雲林東勢「國際台灣胡蘿蔔日」 邀國人來挖出地底繽紛世界

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，青農協會也將行銷優質農產。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月5日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，青農協會也將行銷優質農產。記者蔡維斌／攝影

國內胡蘿蔔故鄉的雲林縣東勢鄉，配合3月4日「國際台灣胡蘿蔔日」，聞名國際的VDS活力東勢農產公司今天和雲林縣府召開記者會，除說明東勢創造世界級胡蘿蔔的歷程，並邀請全國民眾當天一起來東勢拔蘿蔔，品嘗東勢在地結合紅蘿蔔的各種文創小吃。

由雲林縣政府、東勢鄉公所和「VDS活力東勢」農產公司共同舉辦的「國際臺灣蘿蔔日農特產行銷」將於3月4日在東勢鄉昌南村的葫蘿蔔田登場，今天召開記者會熱身，由東勢幼兒園可愛的胡蘿蔔舞揭開序幕，來自日本的胡蘿蔔廠商代表也共襄盛舉。

雲林縣長張麗善說，3月是胡蘿蔔產季，為與世界接軌，特將3月的第1周六訂為「國際台灣胡蘿蔔日」行銷東勢，活力東勢的蘿蔔產品行銷東南亞及歐美各國，包括星宇航空及國內各大賣場都有通路，今年更將VDS胡蘿蔔汁作為世界棒球經典賽集訓指定飲料，歡迎胡蘿蔔日當天一起來共享拔蘿蔔樂趣，品嘗營養價值高的各種胡蘿蔔產品和美食。

東勢鄉長張健福、縣議員顏嘉葦指出，東勢是國內3大胡蘿蔔產地之一，有「紅菜頭故鄉」美稱，得天獨厚種植百餘公頃，單位面積生產率最高，品質最好，尤其VDS活力東勢紅蘿蔔汁紅遍各國，從種植到管理都獲國際認證，期待藉由胡蘿日把健康農產分享給更多人。

活力東勢總經理王文星說，經多年努力，東勢胡蘿蔔已打響國際品牌，目前栽種出紅黃紫等各種顏色胡蘿蔔，五彩繽紛令人驚艷，今年特將永續SDGs「食在地、減塑、溯源」等議題融入主題，3月4日當天提供兩分多地供人免費採摘，每拔出1根胡蘿蔔都會有無比驚喜，現場報名即可入場，當天也搭配東勢青農所產的優質文創農產特色市集，歌手趙傳等精彩音樂演出，帶孩子來一趟東勢輕旅行，感受來自大地的寶藏，保證滿載而歸。

雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，拔出各種不同顏色的胡蘿蔔，相當有趣。記者維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔，拔出各種不同顏色的胡蘿蔔，相當有趣。記者維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉是「紅菜頭故鄉」，栽種出五顏六色優質胡蘿蔔，尤其所產VDS胡蘿蔔原汁更享譽國際。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉是「紅菜頭故鄉」，栽種出五顏六色優質胡蘿蔔，尤其所產VDS胡蘿蔔原汁更享譽國際。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉將3月4日訂為「國際台灣胡蘿蔔日」邀請大家免費採摘五彩繽紛的胡蘿蔔並品嚐在地農產文創小吃，趣味無窮。記者蔡維斌／攝影

雲林 記者會 文創

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