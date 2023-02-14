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台灣省會計師公會連16年行善 情人節嘉縣送白米

中央社／ 嘉義縣14日電

台灣省會計師公會連續16年全台贈送物資，今天與民進黨立委蔡易餘合作，在情人節的今天捐贈2500公斤白米給嘉縣海區八鄉鎮老人食堂，預計有2700多名長輩受惠，盼拋磚引玉。

台灣省會計師公會與蔡易餘今天在水上鄉塗溝村老人食堂舉辦「食堂暖暖，民間有愛」記者會，共計捐贈1000包、合計2500公斤白米，給嘉縣海區八鄉鎮老人食堂，替長輩加菜，50多名長者到場感謝會計師的善舉。

蔡易餘表示，會計師公會從2007年起即捐贈物資幫助弱勢、長者，至今已有16年，這次預計有2700多名長輩能受惠；近年來物價通膨，老人食堂食材費增加不小負擔，會計師公會今年還比去年多捐了500公斤白米。

台灣省會計師公會理事長楊永成面對在場的長輩說，今天是情人節，會計師就來當大家的一日情人，把白米當成情人節禮物送給大家，祝大家「愈來愈少年」，引來滿場的掌聲。

楊永成表示，捐贈物資活動是向全省會計師募集資金籌辦，並透過立委的協助送達社會有需求的各角落，也希望藉由捐贈活動拋磚引玉，邀社會各界一同來支持公益，關懷弱勢。

情人節禮物 蔡易餘 通膨 嘉義

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