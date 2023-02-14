輔導種豬外銷有成 台南種豬場列核准名單

養豬產業為國內重要畜牧業，南市目前在養量約60萬頭。依統計，台南市至去年底輔導種畜場出口種豬1126頭次，打響台灣優良種豬出口口碑，也將台灣畜牧業進一步推向國際化。

這波獲准輸出菲律賓的7家種豬場中，台南就佔3場，顯示台南市長期以來積極協助及輔導成效優異。台灣於2020年6月間獲世界動物衛生組織（WOAH）通知改列為口蹄疫非疫區，優質安全的生產環境，幫助台灣種豬繼穩定輸出越南、香港後，順利在2023年初再獲准輸出菲律賓，證實台灣豬獲得國際市場肯定。

台南市政府農業局今天新聞稿表示，農委會與駐菲律賓代表處合作，一同與菲國檢疫部門諮商議定檢疫條件，並於去年9月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，爭取菲國派員來台實地查核種豬生產設施與官方管理體系。

市府官員9月16日接待行政院農委會動植物防疫檢疫局及菲國官員，除參訪在地種豬場，查核養豬場設備及飼養現況外，動保處也向菲國說明台南市動物防疫業務執行成效，菲國高度肯定動保處協助養豬戶各項相關防疫措施、維護場內保持高標準生物安全策略，已達國際種豬出口標準。

動物防疫保護處長吳名彬表示，統計至去年底，輔導南市種畜場出口611頭次種豬至越南、515頭次至香港，共出口1126頭次。對於增進其他國家種豬性能改良大有幫助，也一併打台灣優良種豬出口口碑，將台灣畜牧業國際化，輔導成效獲得菲國參訪團好評。

農業局長李建裕指出，養豬產業為國內重要畜牧業，南市在養量約60萬頭，占全國飼養量1/10。這次獲准出口種豬至菲律賓，在當前國際間豬隻重大疫病威脅環繞下，更寫下國內養豬產業一大里程碑。