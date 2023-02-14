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考試院通過嘉縣消防局組織修編新增1個大隊 救護能量大幅提升
大法官會議解釋警消超勤要符合規定，土耳其大地震造成逾萬災民死傷，突顯特搜人力重要；嘉義縣長翁章梁支持消防局組織修編，通過新成立1個大隊，擴編245名消防人力，預計10年逐年補實，因應特搜大隊、民雄高級救護隊及應變中心籌設，立委蔡易餘協助，考試院銓敘部通過消防局組織編修。
蔡易餘說，與考試院多次溝通協調，銓敘部核准通過消防局組織編修，消防員是城市守護者，災難現場，只要人命需要救助，幾乎就有他們的身影，上山下海、衝火場，以行動守護縣民生命安全，組織編修通過，強化消防局救災救難能量。
消防局說，2019年11月大法官會議針對警消「輪班公務員」超勤工作，做出釋字第785號解釋。縣長翁章梁為保障消防人員合理休息與健康權益，由消防局修訂組織規程暨編制表，提高OHCA急救成功率與患者康復出院率，因應重大災害事緊急搶救，擴編消防人力245人，其中新設1個大隊、民雄高級救護隊等單位。
組織修編經縣務會議審議，去年9月生效，仍須經銓敘部同意，才能辦理人員增補，在縣長、蔡易餘支持下，9日獲考試院審議通過，在人力尚未補足時，消防局配合消防署調降外勤消防人員服勤時數上限，維護保障消防人員權益健康。
消防局表示，嘉縣特搜隊成立逾15年，過去支援高雄氣爆、台南地震等災變，未來增設大隊賦予國際救災重任，目前參與消防署國際認證，民雄高級救護隊提升救護技術量能，另應變中心預定地規畫縣治地區興建，救護能量大幅提升。
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