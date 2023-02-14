南部乾旱已556天沒下豪雨 南水局籲民眾業者響應節水

南部地區持續乾旱，主要水庫集水區距離上一次24小時內下200mm以上豪雨到今天已556天、超過一年半，低於歷年及近5年同期平均值，且紀錄還在持續增加，水利署南區水資源局呼籲民眾、業者節約用水。

今天台南地區曾文-烏山頭水庫蓄水量合計1億6083萬立方公尺，蓄水率27.4%。南化水庫蓄水量5050萬立方公尺，蓄水率56.5%。目前蓄水量已低於歷年及近5年同期平均值。

南水局表示，各水庫管理單位也將與氣象單位緊密聯繫及守視天候狀況，伺機辦理人工增雨作業，提高降雨效果，面對後續的枯水期間，也會配合水情變化情形滾動式檢討採取審慎節水調度措施，因應後續南部各標的用水需求。

南水局表示，因應降雨異常的風險與威脅，去年夏天豐水期起提前部署節水調度、啟動防旱工作因應，但中央氣象局展望未來1季降雨仍未見樂觀，仍須積極謹慎做好水資源節水與調度。目前距離枯水期結束時間還很長，且降雨不確性仍高，仍請民眾配合共同節水，產業單位落實管控自主節水。

相關資訊可參考水利署節水資訊網站https://www.wcis.org.tw/Home/Home_1。