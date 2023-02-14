快訊

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

評／如何成為好情人？心理作家指關鍵在心態

經典賽／王建民重登投手丘畫面曝光！網：眼淚都快流出來了

南部乾旱已556天沒下豪雨 南水局籲民眾業者響應節水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南部乾旱，曾文水庫集水區已556天沒下豪雨，南水局籲民眾、業者響應節水。記者周宗禎／翻攝
南部乾旱，曾文水庫集水區已556天沒下豪雨，南水局籲民眾、業者響應節水。記者周宗禎／翻攝

南部地區持續乾旱，主要水庫集水區距離上一次24小時內下200mm以上豪雨到今天已556天、超過一年半，低於歷年及近5年同期平均值，且紀錄還在持續增加，水利署南區水資源局呼籲民眾、業者節約用水。

今天台南地區曾文-烏山頭水庫蓄水量合計1億6083萬立方公尺，蓄水率27.4%。南化水庫蓄水量5050萬立方公尺，蓄水率56.5%。目前蓄水量已低於歷年及近5年同期平均值。

南水局表示，各水庫管理單位也將與氣象單位緊密聯繫及守視天候狀況，伺機辦理人工增雨作業，提高降雨效果，面對後續的枯水期間，也會配合水情變化情形滾動式檢討採取審慎節水調度措施，因應後續南部各標的用水需求。

南水局表示，因應降雨異常的風險與威脅，去年夏天豐水期起提前部署節水調度、啟動防旱工作因應，但中央氣象局展望未來1季降雨仍未見樂觀，仍須積極謹慎做好水資源節水與調度。目前距離枯水期結束時間還很長，且降雨不確性仍高，仍請民眾配合共同節水，產業單位落實管控自主節水。

相關資訊可參考水利署節水資訊網站https://www.wcis.org.tw/Home/Home_1

烏山頭水庫 水資源 水利署 南化水庫

延伸閱讀

把握鋒面通過人工增雨 曾文水庫進帳不明顯

13年節水有成每日省6萬噸水 日愛媛松山市赴北水處取經

南水局農水署聯合擴大人工增雨 雖還未見效仍再接再厲

今鋒面通過易有雨 南水局擴大人造雨作業

相關新聞

網路瘋傳大台南將大規模停水47小時 水公司：謠言別信

網路昨晚開始流傳，大台南地區26日將大規模停水長達47小時、影響戶數多達35萬戶。許多民眾甚至餐飲業者紛紛儲水。不過自來...

台南二王公墓也要拆遷了 民團抗議：又要毀祖墳

繼台南市南區的南山公墓面臨拆遷開發壓力，台南市永康區二王公墓目前已完成都市計畫變更，即將遷葬，民間南山公墓自救會等多個團...

南部乾旱已556天沒下豪雨 南水局籲民眾業者響應節水

南部地區持續乾旱，主要水庫集水區距離上一次24小時內下200mm以上豪雨到今天已556天、超過一年半，低於歷年及近5年同...

「窮人遊艇」波特船海釣頻出事又影響漁民作業 嘉義縣府要納管

近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未...

南市抽水站啟用融合宗教元素 十二婆姐信仰庇佑

南市抽水站啟用融合宗教元素；斥資逾5300萬元的學甲區宅港雨水下水道及抽水站今早竣工，除防洪功能大幅提升，抽水站外牆更有...

林國基助鞋美事再添一樁 「六趾少年」有鞋穿不再流血

國內知名服裝設計師林國基返鄉幫助腳變形無鞋可穿的獨居老人發起「助鞋行動」，經本報披露後，日前到北港參訪時，竟有一位婦人攔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦