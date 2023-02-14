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「窮人遊艇」波特船海釣頻出事又影響漁民作業 嘉義縣府要納管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供
近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供

近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管；嘉義縣議會副議長陳怡岳提案要求納管波特船，議會決議通過，縣府文觀局研擬管理辦法，納管不具船形的特波船等水上載具。

上月大年初五開工日，5名釣客凌晨冒著風浪，分駕5艘波特船出海，在靠近外傘頂洲一帶海釣，遭大風浪，5船翻覆5人落海，所幸漁民援救或自行游上沙洲，失蹤1人海巡署出動海船會同空軍直升機救回，副議長陳怡岳要求縣府加速納管。

陳怡岳說，他接到漁民陳情，沿海愈來愈多波特船，影響海上捕撈作業，航行接近漁船危險，又部分波特船主未穿救生衣，船型輕小速度快速，宜納管保障船主安全及漁民捕撈權。

翁姓漁民說，波特船出海釣魚民眾多，遊走法令邊緣，波特船船體加動力機具價格，相當1輛普通重型機車，一般釣客都買得起，航行海上風險大。陳姓波特船主說，他不反對合法納管，希望政府給釣客合法海釣空間，法規不宜訂太細，勿禁航。

文化觀光局說，水域遊憩活動管理辦法浮具活動，包括：風浪板、滑水板、拖曳傘、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳，未納入波特船，中央目前未修法納管，文觀局將研擬管理辦法，納管包括波特船等不具船形的水上載具。

波特船（Porta-bote）是可摺疊小型載具，供水上活動使用，1980至1990年歐美普及，因當時划船和釣魚愛好者，沒有船存放空間，使得摺疊船具受歡迎；台灣「波特船」是由釣客從保麗龍船演變而來的產物泛稱。

近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供
近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供
近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供
近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供
近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供
近幾年嘉縣沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻未納管。圖／讀者提供

漁民 海巡署 獨木舟

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