南市抽水站啟用融合宗教元素 十二婆姐信仰庇佑
南市抽水站啟用融合宗教元素；斥資逾5300萬元的學甲區宅港雨水下水道及抽水站今早竣工，除防洪功能大幅提升，抽水站外牆更有在地信仰的十二婆姐宗教圖騰，與會鄉親們開心參與，笑聲此起彼落。
學甲區急水溪北地區宅港、西平寮及學甲寮社區因地勢低窪，經常遇雨成災，市府為解決長期淹水，在市長黃偉哲支持下，市府自籌2200萬元並向內政部營建署爭取3100萬元補助，於宅港里急水溪堤防建置3.6cms抽水站及新建社區雨水下水道191公尺，本月完工，上午由黃偉哲主持啟用儀式。
水利局長韓榮華簡報時表示，該工程採「修、圍、集、抽」4大主軸進行，分別為修整津港橋下游段護岸加高兩共計1020公尺及田寮舊河道渠道整理165公尺、圍堤設置二道防線780公尺、集水箱涵延伸191公尺、新建4cms平和抽水站及3.6cms宅港抽水站等治水防洪工法辦理改善。
完工的宅港抽水站及社區雨水下水道，可將抽水量由原先0.6cms提升至3.6cms，並新建191公尺箱涵，將宅港社區保護標的拓展至全聚落範圍，加強該地區防洪、抗洪能力，屆時可降低颱風豪雨期間淹水風險。
而抽水站外觀也匯入地方信仰陣頭十二婆姐元素，祈求神靈庇佑宅港里、平和里出入平安，風調雨順，宅港里長莊天明說，希望藉由天助人助下，希望讓學甲走出淹水陰霾，平和里長陳學先也說，有了十二婆姐鎮守，居民們對防洪更安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言