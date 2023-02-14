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南市抽水站啟用融合宗教元素 十二婆姐信仰庇佑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
緊鄰急水溪畔的南市學甲宅港抽水站今啟用，與原有抽水設施持續運作。記者謝進盛／攝影
緊鄰急水溪畔的南市學甲宅港抽水站今啟用，與原有抽水設施持續運作。記者謝進盛／攝影

南市抽水站啟用融合宗教元素；斥資逾5300萬元的學甲區宅港雨水下水道及抽水站今早竣工，除防洪功能大幅提升，抽水站外牆更有在地信仰的十二婆姐宗教圖騰，與會鄉親們開心參與，笑聲此起彼落。

學甲區急水溪北地區宅港、西平寮及學甲寮社區因地勢低窪，經常遇雨成災，市府為解決長期淹水，在市長黃偉哲支持下，市府自籌2200萬元並向內政部營建署爭取3100萬元補助，於宅港里急水溪堤防建置3.6cms抽水站及新建社區雨水下水道191公尺，本月完工，上午由黃偉哲主持啟用儀式。

水利局長韓榮華簡報時表示，該工程採「修、圍、集、抽」4大主軸進行，分別為修整津港橋下游段護岸加高兩共計1020公尺及田寮舊河道渠道整理165公尺、圍堤設置二道防線780公尺、集水箱涵延伸191公尺、新建4cms平和抽水站及3.6cms宅港抽水站等治水防洪工法辦理改善。

完工的宅港抽水站及社區雨水下水道，可將抽水量由原先0.6cms提升至3.6cms，並新建191公尺箱涵，將宅港社區保護標的拓展至全聚落範圍，加強該地區防洪、抗洪能力，屆時可降低颱風豪雨期間淹水風險。

而抽水站外觀也匯入地方信仰陣頭十二婆姐元素，祈求神靈庇佑宅港里、平和里出入平安，風調雨順，宅港里長莊天明說，希望藉由天助人助下，希望讓學甲走出淹水陰霾，平和里長陳學先也說，有了十二婆姐鎮守，居民們對防洪更安心。

台南市政府水利局長韓榮華（右）向市長黃偉哲等人簡報抽水站防洪功能。記者謝進盛／攝影
台南市政府水利局長韓榮華（右）向市長黃偉哲等人簡報抽水站防洪功能。記者謝進盛／攝影
南市學甲宅港抽水站今啟用，融合宗教元素 十二婆姐信仰庇佑地方。記者謝進盛／攝影
南市學甲宅港抽水站今啟用，融合宗教元素 十二婆姐信仰庇佑地方。記者謝進盛／攝影
學甲宅港抽水站結合當地十二婆姐信仰元素。記者謝進盛／攝影
學甲宅港抽水站結合當地十二婆姐信仰元素。記者謝進盛／攝影

雨水 淹水 信仰

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