林國基助鞋美事再添一樁 「六趾少年」有鞋穿不再流血

國內知名服裝設計師林國基返鄉幫助腳變形無鞋可穿的獨居老人發起「助鞋行動」，經本報披露後，日前到北港參訪時，竟有一位婦人攔路向林國基「陳情」，希望解決她兒子的「六趾」同學之苦。林國基最後也幫上了忙找到六趾鞋，他欣慰說，「人生充滿巧因緣」。

出身林縣台西鄉的服裝設計師林國基，最近經常返鄉和華山基金會幫助獨居老人做公益，無意間發現家鄉幾位獨老因腳變形，經年無鞋可穿，雙腳凍裂發紫，於是發起助鞋行動，透過網路求助鞋公司，終獲國內知名的DK呼吸運動鞋公司協助，送來特殊尺碼的鞋子，讓老人家的腳不再受凍。

林國基善行經本報披露，獲各界好評，日前林國基會同幾位藝人南下雲林，到偏鄉體驗一日志工幫助獨，隨後到北港朝天宮參訪，一行人逛北港廟前老街時，突然有位婦人攔路「陳情」，指她兒子就讀虎尾高中一年級，兒子一位同班同學從小就被稱為「六趾少年」，今天無禮攔路只希望林國基也能幫幫她兒子的同學。

婦人說，這位家住雲林的六趾學生，家境清寒，爸爸務農維生、媽媽在家中照顧幼小弟妹，「六趾少年」的左腳的小趾天生多了一個趾頭，等於有兩個小腳趾，由於家庭經濟不佳，從小到高中，幾乎無法穿上鞋子，新買的鞋子，穿沒幾天就磨破皮流血，懂事又孝順的他，為減輕家中負擔選擇住校比較省錢。每逢假日立即返家幫忙照顧弟妹和農務，由於無力負擔訂製特殊用鞋子，希望林國基能幫忙。

林國基進一步了解「六趾少年」狀況後，馬上再聯繫並很快獲DK品牌董事長高銘村的幫忙，趕在「六趾少年」昨天開學日穿到舒適的新鞋子。林國基表示，「六趾少年」平時乖巧勤學，期末考又名列前茅，立志考求學將來改善家境，是很值得幫助的學生。