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阿里山林鐵竹崎灣橋復站有譜 竹崎子弟立委邱顯智返鄉促成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡（右）爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智（右二）返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡（右）爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智（右二）返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供

國際知名高山鐵路、嘉義阿里山森林鐵路今年將全線通車，連任竹崎鄉議員何子凡，為透過林鐵帶動在地觀光產業發展，爭取撤站27年灣橋站復站，邀請竹崎出身立委邱顯智返鄉，昨天會同林鐵暨文資處、縣府、鄉公所等相關單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊，達成多項共識推動。

何子凡公布爭取灣橋復站共識，邱顯智邀請阿里山林鐵暨文資處等相關單位會勘討論，達成3項共識：灣橋車站舊址周邊側窳陋環境改善，請林鐵處先與社區代表討論具體需求後委請專業顧問公司規劃提案爭取相關經費，以彰顯地方人文特色做為環境營造原則。

暫以灣橋鐵道公園側邊為復站選址，惟列車停靠下客時程，待社區提供完整遊程內容後，再請林鐵處以遊輪列式車配合停靠試行辦理。環境現況仍請鄉公所、村辦、社區加強周邊維護管理。

何子凡說，灣橋復站議題地方倡議10幾年，希望會勘，開啟灣橋復站契機，一步一步克服困難，優化周邊的環境，更促進灣橋的活化與發展。「森鐵車站復站只需設置簡易停靠設施，重點是停靠下客我們能提供什麼遊憩服務。」

灣橋是阿里山鐵道由嘉市北門站出發後第一個經過的鄉村聚落，1912年鐵路開通時曾設「灣橋車站」供居民與學童通勤搭乘，營運期間1912年10月1日至1986年1月6日，長達74年撤站，現今站體及周邊設施已不復存在，很可惜。

「相信有一天，灣橋車站會回來！」何子凡說，阿里山林鐵是台灣仍在營運的高山鐵路系統，也是台灣首個獲文化部公告登錄的「重要文化景觀」，更是文化部評選全台18處「世界遺產潛力點」之一，全長71.34公里，各路線主要位於嘉義縣境內，其中三分之二位處竹崎鄉，沿途擁有豐富鐵道文化資產。

阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡（右二）爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智（左二）返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡（右二）爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智（左二）返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡（右）爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智（右四）返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供
阿里山林鐵今年全線通車，議員何子凡（右）爭取撤站27年灣橋站復站，邀請立委邱顯智（右四）返鄉會同林鐵暨文資處等單位，會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊。圖／何子凡提供

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