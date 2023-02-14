推動無人機產業讓世界看見嘉義 翁章梁抵法國簽合作意向書

疫情解封，因應嘉義縣轉型農工大縣及無人機國家隊基地，縣長翁章梁上周率縣府主管組團搭機飛往歐洲參訪12天，昨天在駐法代表處，與知名航太業MoovinV執行長Alain Dubois等座談，簽訂合作意向書，翁章梁率團抵法，昨晚臉書公布此行第一件交流成果。

翁章梁說，「台灣無人機國家隊在嘉義，我特別出訪歐洲取經，除觀摩城市交通及公共建設，也要了解他們在航太工業及新興科技產業成果，會陸續跟當地企業及研究機構交流，探尋更深度的合作，期待此趟出訪的收穫可以帶動發展無人機的產業能量。

我們首先到駐法代表處，與MoovinV的執行長Alain Dubois座談並簽訂合作意向書，了解法國航太加工估價系統及材料媒合網絡的運作，尤其MoovinV在這領域供應鏈，有超過60年的經驗，這次合作就能連接亞創中心與法國的雙邊人才、技術交流，一起推動無人機產業聚落發展。傳統農業縣最適合與低汙染的新興科技結合，是最佳的組合，我們農工大縣透過無人機正式與世界接軌，把握每一次的國際交流，讓世界看見嘉義！」

翁章梁預計參訪法國、土耳其及捷克共12天，碰上土耳其大地震，行程避開震災區，陪同除經發處長江振瑋、建設處長郭良江、水利處長林谷驊、勞青處長陳奕翰及馬稠後產業園區開發商，還包括無人機國家隊長兼亞創廠協會理事長、經緯航太科技公司創辦人羅正方等，

羅正方說，軍民通用無人機將成為另一座護國神山，寓軍於民，儲力於業，預估全球無人機市場規模，10年內達到1400億美元，巡檢與物流為國際無人機應用方向，3年內全國公部門需求估計300億元，無人機戰略產業，需民間資金、人才投入共同發展。