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台南二王公墓也要拆遷了 民團抗議：又要毀祖墳

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南民間團針對永康區二王公墓基督教園區，要求市府暫緩拆遷。圖／吳延晃提供
台南民間團針對永康區二王公墓基督教園區，要求市府暫緩拆遷。圖／吳延晃提供

台南市南區的南山公墓面臨拆遷開發壓力，台南市永康區二王公墓目前已完成都市計畫變更，即將遷葬，民間南山公墓自救會等多個團體，共同要求保存二王公墓內基督教墓園，指政府不能只想著毀壞先人的墳墓換取開發利益，應將少數僅存的墓園視為文化重要一部分，後續將提報墓園為文化景觀、並提報有特色的墓塚為紀念建築，加以保護。

包括重現府城水文促進會、南山公墓自救會、守護南山公墓教師應援團、青年陣線等團體指出，依照文資法的規定，50年以上的建物都要進行文化資產價值評估，但二王基督教墓園並沒有，政府不能帶頭違法；對此，台南市地政局市地重劃科科長洪智仁表示，二王公墓內公有土地上約有700門墓塚，都已完成調查及送文資審議，結果是沒有文資價值，而基督教墓園為私人土地，應由所有人向文化資產管理處提出文資評定的申請。

洪智仁表示，尊重民間團體的意見，後續如果有文資提報，地政局會配合調整施工進度，先處理沒有爭議的部分。

二王公墓長期以來地方上都有要求開發的聲音，在目前北側大橋重劃區、南側平實營區也完成重劃後，市府積極進行二王的開發，希望三者連成一氣。

地政局表示，二王公墓的開發都市計畫變更，已經內政部通過，將在3月公告，之後將舉辦說明會，展開遷葬，預計年底前完成，明年開始施工。初步地上墓塚的調查，共計約有1700門，其中0.6公頃的基督教墓園的墓塚最為集中，約有1000門，其他700門則分散在全區內，而總開發面積約為32.5公頃，其中住宅區18.5公頃、公設為14公頃，而區內現有的納骨塔及壘球場、網球場則不在開發範圍內，將維持現狀。基督教公墓範圍則規畫為公設及住宅區。

民間團體指出，二王基督教園區與基督教近代在台發展有深刻聯結，許多重要人士都埋葬在其中，例如伊甸基督教會開拓者張進吉牧師家族，美籍魏德凱牧師的太太魏榮美在美國癌症去世，還特別把棺木運回台灣安葬，可以看出對台灣的認同，也有許多重要台南人物，像是台南社教館首任館長、瀛海中學老校長童家駒、陸軍少將唐明輝、留美陸軍上校軍官邵家讓、50年代台南兵工配件廠的克難英雄李成等。

台南知名的莉莉水果店老闆李文雄的父母親葬在永康二王基督教墓園，他反對遷葬。圖／吳延晃提供
台南知名的莉莉水果店老闆李文雄的父母親葬在永康二王基督教墓園，他反對遷葬。圖／吳延晃提供
台南永康二王基督教墓區內有感人的寡母撫養8子事蹟碑。圖／吳延晃提供
台南永康二王基督教墓區內有感人的寡母撫養8子事蹟碑。圖／吳延晃提供
台南永康區二王基督教墓區有千門墳墓，與基督教近代在台灣發展關聯深刻。圖／吳延晃提供
台南永康區二王基督教墓區有千門墳墓，與基督教近代在台灣發展關聯深刻。圖／吳延晃提供

台南 文化資產 都市計畫

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