台南二王公墓也要拆遷了 民團抗議：又要毀祖墳

繼台南市南區的南山公墓面臨拆遷開發壓力，台南市永康區二王公墓目前已完成都市計畫變更，即將遷葬，民間南山公墓自救會等多個團體，共同要求保存二王公墓內基督教墓園，指政府不能只想著毀壞先人的墳墓換取開發利益，應將少數僅存的墓園視為文化重要一部分，後續將提報墓園為文化景觀、並提報有特色的墓塚為紀念建築，加以保護。

包括重現府城水文促進會、南山公墓自救會、守護南山公墓教師應援團、青年陣線等團體指出，依照文資法的規定，50年以上的建物都要進行文化資產價值評估，但二王基督教墓園並沒有，政府不能帶頭違法；對此，台南市地政局市地重劃科科長洪智仁表示，二王公墓內公有土地上約有700門墓塚，都已完成調查及送文資審議，結果是沒有文資價值，而基督教墓園為私人土地，應由所有人向文化資產管理處提出文資評定的申請。

洪智仁表示，尊重民間團體的意見，後續如果有文資提報，地政局會配合調整施工進度，先處理沒有爭議的部分。

二王公墓長期以來地方上都有要求開發的聲音，在目前北側大橋重劃區、南側平實營區也完成重劃後，市府積極進行二王的開發，希望三者連成一氣。

地政局表示，二王公墓的開發都市計畫變更，已經內政部通過，將在3月公告，之後將舉辦說明會，展開遷葬，預計年底前完成，明年開始施工。初步地上墓塚的調查，共計約有1700門，其中0.6公頃的基督教墓園的墓塚最為集中，約有1000門，其他700門則分散在全區內，而總開發面積約為32.5公頃，其中住宅區18.5公頃、公設為14公頃，而區內現有的納骨塔及壘球場、網球場則不在開發範圍內，將維持現狀。基督教公墓範圍則規畫為公設及住宅區。