雲林8旬翁為臥病在床妻子換上初次約會服裝 重溫年少浪漫

留住最美的記憶！明天就是情人節，創世基金會準備神秘禮物，讓雲林8旬林姓老翁親手為植物人妻子換上初次約會的服裝，重現妻子當年穿著布農族傳統服飾風貌，林姓老翁輕撫妻子臉龐，感嘆妻子一樣美麗動人，承諾陪她走完人生下半場。

林姓老翁與布農族妻子相差14歲，牽手共度人生風雨，妻子中風成為植物人後，林姓老翁獨自照顧妻子長達8年，翻身、換尿布、餵食、洗澡親力親為，在年歲漸增無力照顧後，安排住進創世斗六院，仍堅持每周到院探視，在床旁輕撫妻子臉龐。

林姓老翁回想與妻子相識那年，妻子穿著布農族傳統服飾，翩翩起舞的樣子很美，創世斗六院決定幫林姓老翁圓夢，在情人節前夕，準備布農族傳統服飾，林姓老翁親手為妻子穿上，直呼妻子和年輕時一樣美，社工帶領兩人拍照，紀錄甜蜜瞬間。

林姓老翁說，第一次和妻子度過這麼特別的情人節，感謝社工幫忙，會好好珍惜這麼漂亮的照片，永遠記住妻子最美的樣子。林姓老翁在床旁輕喚妻子，訴說當年初次見面場景，多年來妻子在他心中一樣美麗，希望妻子早日甦醒、身體健康，要和她走完人生後半場。

創世斗六院表示，2月14日是個充滿粉紅泡泡的節日，不只專屬於年輕情侶，年長者、臥床者也有過節權利，鼓勵大家愛要及時，也把愛分享出去；目前安養42名植物人，到宅服務74個植物人家庭，300元就能幫助植物人尿每天1片尿布或每日營養餐食，可洽官網 https://reurl.cc/ROaQae ，或洽愛心專線：（05）537-7855。