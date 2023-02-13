助觀光！台灣區觀光協會聯合會他當總會長立捐百萬

2023年台灣區觀光協會聯合會今在辦理理事長交接大會，新任上任的總會長林務局長（林士榮）當場宣布捐出101萬元當會務發展基金，希望疫後再次提振觀光產業，以最完備規畫安排，來與全省觀光同業，共創台灣觀光商機。

交接活動在林務局長經營的台南白河萬里長城影城舉行，有來自台澎金馬、各縣市觀光協會及各地商圈總會、觀光工廠、觀光產業聯盟及觀光相關行業人員約百人與會。

經開會及遴選理監事，經投票總會長由林務局長以最高票當選，副總會長五位分別由賴鳳如、蔡勝佳、林吉財、高志榮及林木溪當選，監事長則由林秉宏當選，現場也安排授證。

林務局長當場宣布捐出101萬元當會務發展基金，會場響起熱烈掌聲，榮譽理事長蘇瑞東及監事長林秉宏也跟進宣布各捐10萬元。

林務局長表示，後疫情對觀光產業形成新的挑戰，同業都在摸索、調整，找出新的經營模式。協會為與國際接軌，將配合交通部觀光局「觀光新南向」，「觀光大國行動方案」，「2030台灣觀光政策白皮書」等政策，與時俱進，一起來拚觀光。