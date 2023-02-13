快訊

女稱搭北捷遭陌生人碰胸「被割滲血」 警調監視器還原事發經過

天外飛來「神秘白光」降落白沙屯媽祖轎頂 信徒目擊驚呆：顯靈了

為了兩年前「大排長榮」事件 航運集團馬士基在丹麥告長榮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助觀光！台灣區觀光協會聯合會他當總會長立捐百萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2023年台灣區觀光協會聯合會，今辦理理事長交接大會，新任理事長林務局長（林士榮）捐出101萬元，當會務發展基金。圖／聯合會提供
2023年台灣區觀光協會聯合會，今辦理理事長交接大會，新任理事長林務局長（林士榮）捐出101萬元，當會務發展基金。圖／聯合會提供

2023年台灣區觀光協會聯合會今在辦理理事長交接大會，新任上任的總會長林務局長（林士榮）當場宣布捐出101萬元當會務發展基金，希望疫後再次提振觀光產業，以最完備規畫安排，來與全省觀光同業，共創台灣觀光商機。

交接活動在林務局長經營的台南白河萬里長城影城舉行，有來自台澎金馬、各縣市觀光協會及各地商圈總會、觀光工廠、觀光產業聯盟及觀光相關行業人員約百人與會。

經開會及遴選理監事，經投票總會長由林務局長以最高票當選，副總會長五位分別由賴鳳如、蔡勝佳、林吉財、高志榮及林木溪當選，監事長則由林秉宏當選，現場也安排授證。

林務局長當場宣布捐出101萬元當會務發展基金，會場響起熱烈掌聲，榮譽理事長蘇瑞東及監事長林秉宏也跟進宣布各捐10萬元。

林務局長表示，後疫情對觀光產業形成新的挑戰，同業都在摸索、調整，找出新的經營模式。協會為與國際接軌，將配合交通部觀光局「觀光新南向」，「觀光大國行動方案」，「2030台灣觀光政策白皮書」等政策，與時俱進，一起來拚觀光。

疫情 觀光工廠

延伸閱讀

林務局月曆熱銷年賺200萬 不排除發行英文版

跆拳賽／全中錦對打登場 平鎮美少女陳柔嘉完成三連霸

土耳其強震 醫師公會全聯會捐百萬賑災

嘉市府一級主管一次換6個 黃敏惠第4任團隊成形

相關新聞

雲林8旬翁為臥病在床妻子換上初次約會服裝 重溫年少浪漫

留住最美的記憶！明天就是情人節，創世基金會準備神秘禮物，讓雲林8旬林姓老翁親手為植物人妻子換上初次約會的服裝，重現妻子當...

助觀光！台灣區觀光協會聯合會他當總會長立捐百萬

2023年台灣區觀光協會聯合會今在辦理理事長交接大會，新任上任的總會長林務局長（林士榮）當場宣布捐出101萬元當會務發展...

陳建仁雲林慰勉經典賽中華隊 張麗善爭取田徑場

世界棒球經典賽中華隊在斗六棒球場集訓，行政院長陳建仁今天帶加菜金慰勉，祝集訓、官辦熱身賽平安順利，原定會後聯訪，但陳建仁...

嘉縣藍綠選後戰 鄉長林于玲遭中正撤學位、黃芳蘭籲道歉

網紅小商人昨爆出國民黨嘉義縣民雄鄉長林于玲的中正大學政治所碩士論文2月7日遭中正大學撤銷碩士學位及畢業證書；前縣議員黃芳...

影／16字嘉市議員首出席議會 上下半身都性感 這樣談性專區

34歲的嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（以下稱顏議員）」今天首度出席市議會開會，穿著依然吸睛，低胸深Ｖ、裙...

甜蜜的負荷！深情男偕植物人妻打零工 時時相伴

明天是情人節，對許多處於逆境考驗的夫妻來說，過生活比過節更重要，相互扶持過程更顯可貴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦