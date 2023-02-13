重現觀音瀑布風華 嘉義林管處耗9年整治牛稠溪
嘉縣觀音瀑布風景區因天災塵封20餘年，嘉義林區管理處自104年起，進行臨近牛稠溪集水區整治工作，耗資逾新台幣9000萬元，歷經9年終於恢復觀音瀑布對外連絡道，也讓觀音瀑布重現風華。
嘉義林管處今天發布新聞稿表示，位於嘉義縣竹崎鄉文峰村的觀音瀑布為昔日嘉義舊五景之一，然經歷民國88年921大地震及98年莫拉克颱風重創，優美景緻遭塵封長達23年。
嘉義林管處表示，從104年開始針對觀音瀑布所在的牛稠溪集水區進行全方位整體調查，並分年分期整治到111年完成，前後耗時9年，挹注經費逾新台幣9000萬元；除恢復觀音瀑布對外連絡道，也讓相關單位得以進入觀音瀑布整修觀光步道，讓瀑布重現風華。
嘉義林管處指出，牛稠溪整體治理工作特別之處是邀集水利、土木、水保、觀光、人文、生態等跨領域專家學者，以不同思維共同研擬具體可行的治理方案。
嘉義林管處強調，整治工作完成後，不僅讓觀音瀑布「重見天日」，還提高牛稠溪防洪能力及抗災韌性，並保護竹崎金獅、文峰2村等聚落居民生命財產安全，更改善下游自來水廠民生用水品質，讓窮山惡水化為生命安居的樂土。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言