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陳建仁雲林慰勉經典賽中華隊 張麗善爭取田徑場
世界棒球經典賽中華隊在斗六棒球場集訓，行政院長陳建仁今天帶加菜金慰勉，祝集訓、官辦熱身賽平安順利，原定會後聯訪，但陳建仁因趕行程未受訪；縣長張麗善順勢爭取經費，盼為114年全國運動會主場館升級，打造容納1.5萬人田徑場，爭取更多國際賽事來台舉辦。
行政院長陳建仁、副院長蔡其昌、教育部長潘文忠及奧委會主席林鴻道都到斗六棒球場關心中華隊集訓。雲林縣長張麗善說，歡迎陳建仁一上任就到雲林關心世界棒球經典賽，斗六棒球場整修符合國際標準，相信能提供中華隊好場地，會盡地主之誼滿足中華隊需求。
張麗善也說，雲林2025年將舉辦全國運動會，希望在高鐵體育用地爭取可容納1.5萬人的田徑場，約需12億元經費，雲林貢獻中央稅收名列第10名，每年上繳中央707億元，希望在全運會獲得專款補助興建田徑場，已設計完成，年底前會完成環評，工期預計1年半，2025年6月完工、9月前驗收。
中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌說，謝謝陳建仁率領行政院各部會團隊，到斗六關心集訓情形，他和教練團、選手們都很努力備戰，希望3月8日經典賽能夠打出好成績，振奮台灣棒壇，讓大家看到每個人在場上為國家勝利努力。
行政院長陳建仁說，世界棒球經典賽在台灣舉辦預賽，要特別感謝蔡其昌、全國棒協一起努力，團結一心就能做得很好；這次由中華職棒、旅日職棒和旅美職棒球員組成國家隊，大家一起努力向前奮進，相信可以得到好成績，預祝打進東京準決賽、美國決賽。
陳建仁也說，棒球是台灣的國球，他記得年輕時晚上常熬夜看球賽，每次看到投手三振對方打擊手，或球員打出全壘打時，都會興奮到睡不著覺，昨晚和2名外孫說要為中華隊慰勉，他們都很興奮想看比賽，希望大家全力以赴，讓全世界看見台灣，為台灣發光發熱。
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