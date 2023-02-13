嘉縣藍綠選後戰 鄉長林于玲遭中正撤學位、黃芳蘭籲道歉

網紅小商人昨爆出國民黨嘉義縣民雄鄉長林于玲的中正大學政治所碩士論文2月7日遭中正大學撤銷碩士學位及畢業證書；前縣議員黃芳蘭今天於臉書發文提3點看法，認為鄉長欺騙選民，要慎重道歉，以示負責。林于玲回應，時任議員時的「我們很好！」不想因選舉因素再影響往日友誼。

民進黨前縣議員黃芳蘭今發文提出3點看法，第一候選人學歷是提供給選民重要的候選條件，學歷遭撤銷是否欺騙選民？第二選前鄉親告訴她，林于玲碩士論文涉抄襲，她不願攻擊打選戰，如今已遭中正大學撤銷碩士學歷，候選條件等同造假，應給選民交待！

黃芳蘭說，「錯的事情就是要還給民雄一個公道！不應該扯更多的謊來圓謊」第三點，林于玲的論文寫到訪談第18屆共10位女性藍綠議員，她也列在訪談名單中，但沒有接受過林于玲任何的訪談，勸林鄉長不要再用說謊來逃避論文抄襲一案，請慎重向社會大眾道歉，以示負責。

林于玲表示，時任議員時的「我們很好！」不想因選舉因素再影響往日友誼，昨天已針對此新聞稿回應，為不占媒體版面，將不再回應，一切以服務民雄鄉親為重。

林于玲今發文指，昨天休假前往參加白沙屯媽祖進香追隨粉紅超跑，下午就回民雄，也有針對論文風波發布新聞稿回應，尊重中正大學學倫會做出撤銷碩士學位的決定，強調撰寫論文過程確有引述不當之實，但絕無抄襲之心，論文內容為她實地訪視所得，所有受訪者都可為證。

中正大學主秘楊宇勛表示，一切依照相關法規辦理，經審查會議決議，已於2月7日發文公告撤銷林生碩士學位。