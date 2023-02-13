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影／16字嘉市議員首出席議會 上下半身都性感 這樣談性專區

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影

34歲的嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（以下稱顏議員）」今天首度出席市議會開會，穿著依然吸睛，低胸深Ｖ、裙子開叉到大腿，直言「平常會穿的衣服」；她也說，主要想推動「成立性專區」，不過較具爭議，與同事多認識後，再視如何推行。

嘉義市議會今起連5天舉行本屆首次的臨時會，「顏」議員接近9點半抵達簽到，隨即不少市府局處長、警方都上前拜會、認識；她進入議場後，市長黃敏惠也來打招呼，兩人笑容滿面，握起手互道「早安」，簡單寒暄。

「顏」議員說，今天主要來見習了解一下整個會議流程，之後才會較方便去運作，也因不跑紅白帖，很難遇到同事，趁這次臨時會跟大家多認識，希望找到志同道合的同事，來推動法案。

被問到有想推動的法案？她指出，主要是想推動設立性專區，當然這比較爭議，希望先跟同事多多了解，「目前跟同事還沒太熟悉，還沒進行到那麼深入的地方，之後再看怎麼樣」。

「顏」議員今天衣著淡紫色為主，低胸爆乳裝，裙子也開叉露出大腿，媒體詢問有特別打扮過？她說，穿著平常會穿的衣服來，笑著反問記者「很奇怪嗎？」

34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今天首度出席議會開會。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（左）今天首度出席議會開會，和市長黃敏惠打招呼。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（左）今天首度出席議會開會，和市長黃敏惠打招呼。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（左）今天首度出席議會開會，和市長黃敏惠打招呼。記者林伯驊／攝影
34歲嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（左）今天首度出席議會開會，和市長黃敏惠打招呼。記者林伯驊／攝影

議員 性專區

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