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甜蜜的負荷！深情男偕植物人妻打零工 時時相伴

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
高雄桃源區吳姓男子照顧植物人妻子無微不至，他外出除草打零工，將妻子安置在特製輪椅上，幾乎形影不離。圖／創世基金鳳山分院提供
高雄桃源區吳姓男子照顧植物人妻子無微不至，他外出除草打零工，將妻子安置在特製輪椅上，幾乎形影不離。圖／創世基金鳳山分院提供

明天是情人節，對許多處於逆境考驗的夫妻來說，過生活比過節更重要，相互扶持過程更顯可貴。

高雄桃源區吳姓男子14年前與長他10歲林姓女子結婚，兩人都有過一段艱辛的過去，婚後沒有共同生育子女。110年，當時72歲吳太太中風成為植物人，吳姓男子一肩扛起照顧重責，靠著身障補助、打零工維持生計。兩人相依為命生活，吳姓男子要出門工作時，不放心妻子獨自在家，總會將她安置在特製輪椅上，帶她一起出門。

「我去山上做工，妳辛苦一點，跟我去山上曬曬太陽喔！」出門前，吳男親暱地在妻子耳畔說著今天的工作行程，一把將妻子抱至車上，準備出發前往山上除草。

吳男每月還開車來回300公里到市區拿藥，路程遙遠，卻從不喊累叫苦，吳男說：「太太在身旁才能放心工作，珍惜能在一起的時光。」

吳姓男子親自照顧妻子，平時以擦澡為主，創世到宅服務團隊今年1月介入服務，指導原床泡澡與照護技巧，護理師也被吳男深厚愛意感動，情人節前夕到宅服務時，特地準備玫瑰花束，讓吳男可將花轉送給妻子表達愛意，吳男牽著妻子的手輕輕按摩，唱著歌曲「家後」，歌詞中「你的手我會甲你牽條條」，正是兩人的寫照。

創世鳳山院安養55名植物人，免費到151名植物人家中提供服務，每一名植物人背後都有讓人揪心的故事，家屬也為心愛的家人堅忍奮鬥，創世基金會扮演輔助、支持、陪伴角色。

照顧植物人的路很漫長，需要各界關注這群夾縫中求生存的弱勢家庭，創世基金會邀各界一同成為守護者、行動者，救一個植物人，等於救一個家庭，愛心專線（07）7905897分機55。

吳男悉心照顧植物人妻子，卻從不喊累叫苦，吳男說：「太太在身旁才能放心工作，珍惜能在一起的時光。」圖／創世基金鳳山分院提供
吳男悉心照顧植物人妻子，卻從不喊累叫苦，吳男說：「太太在身旁才能放心工作，珍惜能在一起的時光。」圖／創世基金鳳山分院提供
吳男悉心照顧植物人妻子，卻從不喊累叫苦，吳男說：「太太在身旁才能放心工作，珍惜能在一起的時光。」圖／創世基金鳳山分院提供
吳男悉心照顧植物人妻子，卻從不喊累叫苦，吳男說：「太太在身旁才能放心工作，珍惜能在一起的時光。」圖／創世基金鳳山分院提供
吳男悉心照顧植物人妻子，卻從不喊累叫苦，吳男說：「太太在身旁才能放心工作，珍惜能在一起的時光。」圖／創世基金鳳山分院提供
吳男悉心照顧植物人妻子，卻從不喊累叫苦，吳男說：「太太在身旁才能放心工作，珍惜能在一起的時光。」圖／創世基金鳳山分院提供
高雄桃源區吳姓男子照顧植物人妻子無微不至，他外出除草打零工，將妻子安置在特製輪椅上，幾乎形影不離。圖／創世基金鳳山分院提供
高雄桃源區吳姓男子照顧植物人妻子無微不至，他外出除草打零工，將妻子安置在特製輪椅上，幾乎形影不離。圖／創世基金鳳山分院提供

植物人 情人節

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