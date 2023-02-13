提升災害防救能力 台南市深耕計畫連續11年評鑑特優

為全面提升地方第一線人員災害防救作業能力，台南市政府推動災害防救深耕計畫自2011年至2022年連續11年獲得內政部評鑑特優。台南市消防局今天說，其中台南市第1期韌性社區東區和平里、永康區復國里、安南區佃東里、南區喜南里歷經2年的建置作業，去年獲內政部頒發一星標章認證，建立由下而上的防災能量。

鑒於土耳其發芮氏規模7.8強震重創土耳其、敘利亞兩國，造成逾1萬9千人喪生，台灣總計有36條活動斷層，台南市境內受影響計有7條活動斷層，所造成的大規模震災事件有1862年台南地震(六甲斷層)、1946年新化地震(新化斷層)、1964年白河地震(觸口斷層)等，顯見震災減災應變為災害防救重要課題。

為提升防救災業務人員推動防災工作能力，台南市政府推動災害防救深耕計畫，針對所轄37區災害潛勢地區通盤性調查分析，據以研擬相應短中長期災況因應對策。內政部本6日公布去年考評結果台南市評鑑特優，台南市已連續11年獲得特優。

台南市消防局說，台南市自2019年至去年，分2期建置共8處韌性社區，藉由召開說明會、確認韌性社區執行範圍、帶領社區成員實地踏勘、繪製社區防災地圖、辦理教育訓練、討論社區防災計畫、首推桌遊式兵棋推演、辦理實兵演練等活動，逐步培育與提升社區居民於災害發生第一時間自助、互助而後公助防災意識，強化社區災害韌性。

台南市長黃偉哲表示，台南市推行災害防救工作以來屢獲內政部評鑑肯定，期許藉由深耕計畫提升防災工作執行能力，民間、企業參與對於災害防救工作，於大規模災害發生時降低災害風險與衝擊，厚植台南市防災、耐災、治災實力。