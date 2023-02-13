嘉縣警關懷土耳其教師 他佩服台灣將搜救犬視為隊員搭商務艙

土耳其東南部卡赫拉曼馬拉什省發生百年強震，造成土敘兩國慘重傷亡，逾萬人不幸罹難。嘉義縣內有3名土耳其人，一名是中正大學學生，已返回土耳其，經校方聯繫安全無虞；另2名烏先生及布先生嘉縣警察局外事巡官張雅哲、巡佐李鳳珠今前往關懷，讓其感受到台人的溫暖，他們佩服台灣將搜救犬視為搜救隊的一員，對台動保意識進步印象深。

縣內土耳其僑民烏先生及布先生談到，自己的家鄉距離震央有段距離，與土耳其家人聯繫一切都平安，但有不少朋友是住在災區城市，透過社群網站傳達出的正值冬天的土耳其，低溫恐影響受災民眾生還機率，災區情況危急，迫切需要各國伸出援手救援。

烏先生與國人結婚後來台，畢業於土耳其ANADILU大學，任職於嘉義市翰林學院文理短期補習班及金鳳凰文語短期補習班從事美語教學工作；布先生畢業於英國普利茅斯大學，5年前由私立資優美語補習班聘僱來台擔任美語教師工作，與台籍女友居住於朴子市，皆從事教育工作，已定居多年也很熱愛台灣這片土地。