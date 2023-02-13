聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣警關懷土耳其教師 他佩服台灣將搜救犬視為隊員搭商務艙
土耳其東南部卡赫拉曼馬拉什省發生百年強震，造成土敘兩國慘重傷亡，逾萬人不幸罹難。嘉義縣內有3名土耳其人，一名是中正大學學生，已返回土耳其，經校方聯繫安全無虞；另2名烏先生及布先生嘉縣警察局外事巡官張雅哲、巡佐李鳳珠今前往關懷，讓其感受到台人的溫暖，他們佩服台灣將搜救犬視為搜救隊的一員，對台動保意識進步印象深。
縣內土耳其僑民烏先生及布先生談到，自己的家鄉距離震央有段距離，與土耳其家人聯繫一切都平安，但有不少朋友是住在災區城市，透過社群網站傳達出的正值冬天的土耳其，低溫恐影響受災民眾生還機率，災區情況危急，迫切需要各國伸出援手救援。
烏先生與國人結婚後來台，畢業於土耳其ANADILU大學，任職於嘉義市翰林學院文理短期補習班及金鳳凰文語短期補習班從事美語教學工作；布先生畢業於英國普利茅斯大學，5年前由私立資優美語補習班聘僱來台擔任美語教師工作，與台籍女友居住於朴子市，皆從事教育工作，已定居多年也很熱愛台灣這片土地。
布先生表示，土耳其震災看到台灣馬上組織救援隊前往救災，十分感動，從報導看到台灣出動數隻搜救犬前往災區時，讓搜救犬搭乘商務艙，很佩服台灣能將搜救犬視為搜救隊的一員，除對台灣的動保意識進步印象深刻外，更對立刻出動精銳搜救隊員及民眾熱心捐贈物資和金錢，對此表達萬分感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言