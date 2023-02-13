台南永康就業中心辦兩場徵才 提供超過1千個職缺
勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天宣布2月16日上午9點到11點在南科管理局1樓辦徵才活動，提供近千職缺，當天準備「愛的感恩卡」及「職場許願卡」，求職民眾把想說的話及未來期許寫下來，就送「甜蜜小物」。另今天至2月24日辦線上徵才活動，參加廠商包括台灣康肯環保設備公司、騏宏科技、黛莉貝爾、深緣及水等23家提供近千個職缺。
這場「南科聯合現場徵才＆愛的感恩卡及職場許願卡回饋活動」，設攤廠商有直得科技、能元科技、台灣三菱化學、台灣康肯環保設備、誠美材料、錸恩帕斯、宏遠興業等7家提供近300個職缺。直得科技徵國內業務員薪資上看10萬元，
永康就業中心表示，當天民眾把想說的話及未來期許寫下來就送「甜蜜小物」，數量有限。另也歡迎參加「賈好嘉FB粉絲團」活動，只要＠永康就業中心留下「要對我們說的話，將抽出10名粉絲再送精美小禮！ 」
線上徵才的台灣康肯環保設備客服工程師3萬6千元至4萬2千元、機構工程師3萬2千元至3萬7千元，騏宏科技助理工程師、儲備人員3萬元至5萬元，黛莉貝爾儲備店長34100元至5萬5千元、銷售顧問31100元至4萬5千元，深緣及水門市人員、烘焙人員3萬元以上，報名到線上徵才平台。
永康就業中心承辦人表示，此次徵才適逢西洋情人節，所以用「愛情限時批」為主題，用「熱愛工作」為虛擬情人，「工作」雖不是親人也不是朋友，但卻與我們在一起時間最久，「工作」這個情人，不會給你玫瑰、不會給你香水，卻是你最真實的堡壘。有人一年換24個情人，有人一生只愛一個人，尋尋覓覓來來回回，不管你愛誰，永康就業中心陪你一起選「頭家」，欲知更詳細徵才訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560> 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。
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