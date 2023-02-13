元宵後助轉職 新營就業中心辦徵才最高63K

元宵過後助轉職，勞動部雲嘉南分署新營就業中心因應年後轉職潮，本月轄區辦理7場徵才活動，邀請30家廠商，釋出近500個工作機會，有業者開出月薪63K徵求機械助理工作師，近日詢問者眾。

新營就業中心說，此次徵才廠商包含生達製藥、碁富食品、怡州實業、石二鍋、官田鋼鐵、更新實業、統一超食代、東盟開發、鮮饌國際、大成長城、隆順綠能、易昇鋼鐵、寶綠特、三益制動、勇健工業等知名企業參與。

現場釋出各類工程師、技術員、環安專員、司機、作業員、行政人員、職安管理專員、包裝人員、倉管員、生產儲備主管、生鮮處理員、品管實驗室人員等多元職缺，有轉職或尋職需求民眾可把握機會。

而7場活動為6場現場徵才及1場線上徵才，現場徵才分別在2月14、15、16、18、20、22日早上9點至11點半舉辦，活動邀集服務業、製造業、食品加工業及事業廢棄物業等30家知名企業，提供近500個職缺。

其中，易昇鋼鐵祭出月薪63K徵求機械助理工作師、利百景環保科技也開出50K要找工務技術員，歡迎想轉換跑道或正在求職的朋友踴躍參加徵才活動。

新營就業中心主任李奇玫說，今年起基本工資月薪調高為2萬6400元，時薪調漲為176元，農曆年前後向來是轉職旺季，提醒求職朋友找工作面試時，應小心謹慎多注意自身安全。徵才活動相關訊息可撥打（06）6328700分機101洽詢或可上「台灣就業通網站」查詢（https://ppt.cc/fLeyqx）。