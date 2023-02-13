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寒假後開學首日 台南員警送蜂鳴器護童上學

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
開學首日，台南市警二分局員警護送學童上學。記者黃宣翰／翻攝
開學首日，台南市警二分局員警護送學童上學。記者黃宣翰／翻攝

國中小學寒假結束，台南市各警分局今天展開專案勤務，市警一分局員警到國小發送印有婦幼安全宣導標語的蜂鳴器，提供學童隨身佩帶，提醒學童人身安全觀念。市警二、五及六分局員警也在校門口、家長接送區及周邊重要路口，維護學生上學交通安全。

「大家好！」台南市警一分局選定東區德高國小執行護童專案勤務，由警分局員警手持宣導標語，臨場快閃婦幼安全、預防犯罪宣導，分局長歐祖明向小朋友、家長問好，並發送印有婦幼安全宣導標語的蜂鳴器，提供學童隨身佩帶，加強宣導人身安全觀念。

市警二分局長朱信憲一早到中西區府前路建興國中及忠義國小前了解學生上學情況。朱信憲表示，根據往年經驗，上午7點至7點30分為家長接送學生最密集時段，易造成交通壅塞。警方將持續視車流狀況來派遣警力守望，加強周邊交通疏導。

台南市北區文元國小學生數高達2400名，市警五分局針對開學日的防疫準備「防疫噴霧筆」，加上「客製化警察貼紙」、「筆記本」等宣導品發送給學童。分局長陳宇桓表示，學童與校園安全維護一直是警察的重點工作項目，期待新學期警方、校方及家長共同攜手合作，打造讓學童安心、家長放心的安全就學環境。

為關心學童上學情形，市警六分局長許敏能7點帶隊到達南區金華路日新國小，除針對學校周圍可疑人、事、物加強查察，留意逗留或落單學童，適時提供協助外，也提醒民眾駕車行經學校門口應「慢、看、停」；行人到達路口應「停、看、聽」，提供學童上學安全多一份保障。

今天國小開學首日，台南市警一分局長歐祖明到國小分送蜂鳴器，加強學童人身安全。記者黃宣翰／翻攝
今天國小開學首日，台南市警一分局長歐祖明到國小分送蜂鳴器，加強學童人身安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局針對開學日，分送防疫噴霧筆，客製化警察貼紙、筆記本等宣導品給文元國小學童，記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局針對開學日，分送防疫噴霧筆，客製化警察貼紙、筆記本等宣導品給文元國小學童，記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局員警在日新國小持宣導標語，關心學童人身安全。記者黃宣翰／翻攝　
台南市警六分局員警在日新國小持宣導標語，關心學童人身安全。記者黃宣翰／翻攝　

台南 小學 警察

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