小商人爆鄉長論文抄襲遭撤學位 林于玲：絕無抄襲之心

網紅小商人今天爆出國民黨民雄鄉長林于玲的中正大學政治所碩士論文，在2月7日已被中正大學撤銷碩士學位及畢業證書；林于玲今天參加白沙屯媽祖進香活動，發布新聞稿回應，尊重中正大學學倫會做出撤銷碩士學位的決定。

中正大學主秘楊宇勛表示，一切依照相關法規辦理，經審查會議決議，已於2月7日發文公告撤銷林生碩士學位。

小商人發文，「你（林于玲）在縣議會要求拆我看板，我檢舉你的論文，現在結果出來了，一人一次，當打平就好。」

林于玲新聞稿回應，尊重中正大學學倫會做出撤銷自己碩士學位的決定。她強調，撰寫論文過程確有引述不當之實，但絕無抄襲之心。

林于玲表示，撰寫論文歷經3年才完成，若有心抄襲，豈需曠日廢時，論文內容為她實地訪視所得，所有受訪者都可為證。

根據台北市立大學教務處註冊組公告，文號：國立中正大學112年2月7日中正教字第1120600024號，政治學系政府與公共事務碩士在職專班林*玲撤銷碩士學位及註銷畢業證書（105）中正碩字第253014號。