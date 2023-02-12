網紅「小商人」爆民雄鄉長林于玲論文抄襲 中正大學已撤銷學位

網紅小商人今天爆，國民黨民雄鄉長林于玲的中正大學政治所碩士論文涉抄襲，7日已被中正大學撤銷碩士學位及畢業證書；小商人發文說，結果出來了，一人一次，當打平就好。林于玲正追隨白沙屯媽祖進香，尚聯絡不到。

根據台北市立大學教務處註冊組公告，文號：國立中正大學112年2月7日中正教字第1120600024號，政治學系政府與公共事務碩士在職專班林*玲撤銷碩士學位及註銷畢業證書（105）中正碩字第253014號。

小商人今天發文說，「你（林于玲）在縣議會要求拆我看板，我檢舉你的論文，現在結果出來了，一人一次，當打平就好。」引起臉友留言說，禮尚往來，拆看板事小，論文被註銷就不是囉⋯

小商人指出，林于玲的結論一字不漏全部抄中山大學（2002年發表）許翠谷的碩士論文，並標出抄襲的頁數，明顯嚴重抄襲違反學術倫理，每個章節都抄，連結論也複製貼上，質疑中正大學是怎麼讓林于玲畢業的？