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網紅「小商人」爆民雄鄉長林于玲論文抄襲 中正大學已撤銷學位

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉長林于玲正追隨白沙屯媽祖進香路突中，尚聯絡不到本人回應遭撤銷碩士學位及畢業證書。圖／翻攝林于玲粉專
嘉義縣民雄鄉長林于玲正追隨白沙屯媽祖進香路突中，尚聯絡不到本人回應遭撤銷碩士學位及畢業證書。圖／翻攝林于玲粉專

網紅小商人今天爆，國民黨民雄鄉長林于玲中正大學政治所碩士論文涉抄襲，7日已被中正大學撤銷碩士學位及畢業證書；小商人發文說，結果出來了，一人一次，當打平就好。林于玲正追隨白沙屯媽祖進香，尚聯絡不到。

根據台北市立大學教務處註冊組公告，文號：國立中正大學112年2月7日中正教字第1120600024號，政治學系政府與公共事務碩士在職專班林*玲撤銷碩士學位及註銷畢業證書（105）中正碩字第253014號。

小商人今天發文說，「你（林于玲）在縣議會要求拆我看板，我檢舉你的論文，現在結果出來了，一人一次，當打平就好。」引起臉友留言說，禮尚往來，拆看板事小，論文被註銷就不是囉⋯

小商人指出，林于玲的結論一字不漏全部抄中山大學（2002年發表）許翠谷的碩士論文，並標出抄襲的頁數，明顯嚴重抄襲違反學術倫理，每個章節都抄，連結論也複製貼上，質疑中正大學是怎麼讓林于玲畢業的？

當時，林于玲回應，由學校中正大學回應。中正大學當時也回應，已經召開初步的審查會議，受理此一檢舉案，已行文相關權責單位，確立是否涉及論文抄襲。

網紅小商人今天爆出國民黨民雄鄉長林于玲的中正大學政治所碩士論文，在2月7日已被中正大學撤銷碩士學位及畢業證書。圖／翻攝自Grokevin小商人臉書
網紅小商人今天爆出國民黨民雄鄉長林于玲的中正大學政治所碩士論文，在2月7日已被中正大學撤銷碩士學位及畢業證書。圖／翻攝自Grokevin小商人臉書

林于玲 中正大學 白沙屯媽祖

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