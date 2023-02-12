疫後重啟教育旅行 日本教育旅行團考察井仔腳鹽田

疫後拚觀光，日本教育旅行人員日組考察團來台灣踩線，雲嘉南濱海國家風景區管理處把握機會，帶領參訪台南北門井仔腳瓦盤鹽田、故宮南院等處，希望吸引日本各學校今年下半年至明年間來台修學旅行，帶動沿海觀光商機。

疫情逐漸穩定，交通部觀光局積極爭取日本高中學校來台辦理修學旅行，邀請日本旅行業協會、日本修學旅行協會、全國修學旅行研究協會等負責人員昨來到台灣，進行疫後台灣教育旅行研修考察，今在雲嘉南風管處人員引導，參觀曾入選全球百大綠色旅遊目的地永續故事獎、「亞太永續行動獎」金獎及「台灣永續行動獎」銅獎等殊榮的台南北門井仔腳瓦盤鹽田，

雲嘉南風管處說，井仔腳瓦盤鹽田，從一級產業轉型成二級產業文創商品，進而成為三級旅遊服務產業過程，不僅創造地方就業，更具備社區環境教育與文化導覽解說。與會日本旅行業協會教育旅行部會長福田敘久表示，對於台灣已有200多年歷史的製鹽業景觀及業者創造的文創商品印象深刻，將推薦給日本教育旅行團體來台參訪參考。