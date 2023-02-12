五股開臺尊王過爐循古禮 張麗善到崙背永安宮接駕

五股開臺尊王今天過爐，在大埤鄉聯美村保延宮點起馬炮，過爐至崙背鄉大有村永安宮駐駕，縣長張麗善在崙背永安宮為國姓宮聖駕接駕，大有村民總動員準備千桌料理，遵循古禮分旗腳、四股吃一股等民俗傳統，宴請上萬名隨香信眾，場面熱鬧壯觀。

五股開臺尊王每年引領萬名信眾參與隨香，今天辦理過爐活動，完成移交股辭駕、新爐主接香、值年股稟駕、國姓公聖駕上轎、連芳唱班稟請起馬等儀式，上午7時整，由四房股大埤保延宮點起馬炮，過爐至伍房股崙背永安宮駐駕，3天後再移駕至紅壇奉祀1年。

張麗善說，國姓公信仰有百年歷史，五股開臺尊王過爐是雲林縣民俗文化資產，信仰橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等6個鄉鎮5股13庄，今年村民自組陣頭迎駕，吸引上萬名民眾參加相當熱鬧。