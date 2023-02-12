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踏查十三佃百年古道護樹 台江社群籲營造刺桐詩路綠廊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區公所欲砍十三佃古道本原街167巷刺桐樹，環保團體籲留樹。圖／吳茂成提供
台南市安南區公所欲砍十三佃古道本原街167巷刺桐樹，環保團體籲留樹。圖／吳茂成提供

台南市安南區十三佃古道本原街167巷種有60多棵刺桐樹，最近區公所以部分枯死為由欲砍除，環保志工調查，僅有7棵枯死，其他還活著，且部分已在吐芽，擔心砍除後又要種電，要求留樹，改善優化行道樹生長空間，結合古道歷史文化，營造刺桐詩路綠廊。

區公所表示將暫緩砍除，請專家現場會勘，若已枯死或因罹病，有倒塌的危險性，才會移除，此處也絕不會種電，請鄉親放心。

台江流域志工近日發現安南區公所在本原街167巷、十三佃古道上的刺桐樹，貼著「因刺桐樹枯死」，2月13日起將砍除的公告，但鄭姓志工現場調查發現，刺桐樹正發新芽，憂心區公所錯把刺桐樹秋冬葉落冬眠現象，誤為枯死，質疑會不會是藉口刺桐樹枯死，砍除之後要「種電」。

當地居民協助調查發現，巷內共有62棵刺桐樹，僅有7棵因樹穴過小或是過度修剪不當，造成樹木生長不良、受傷病死。也發現其他刺桐樹的樹穴過小，有些樹穴還被灌水泥，樹身則是被剝皮，亟須公園路燈管理科等養護單位，盡速改善生長環境，才能恢復刺桐綠道的美麗景色。

為此，台江流域社群及台江文化促進會今天呼籲安南區公所勿砍樹，建議改善刺桐樹生長空間，定期養護。同時建請公園路燈管理課、安南區公所召開十三佃古道刺桐詩路綠廊營造會議，展開「刺桐詩路綠廊」規畫，讓市民認識了解十三佃歷史文化榮光。

台江流域志工表示，十三佃本原街167巷道路，兩側大多是農田，自古以來即是通往海尾的百年拓墾古道，目前尚有百年黃槿樹與五營的文化地景，矗立在古道旁，是台江建庄二百年珍貴的文化路徑及歷史現場。在地耆老鄭新讚回憶兒時，從十三佃古道走路到水閘頭，再從麻黃路（今日怡安路、安中路）走到十字路區公所、厚生診所（草地醫生吳平城的故居）玩耍，再到海東國小讀書的情景，這條古道也是難忘的上學路，早期村民還會拿著掃把來打掃麻黃路，自己就曾跟著母親一起來這裡打掃，充滿美麗回憶。

他說，20多年前地方鄉親倡議下，在「十三佃海尾」古道，種下刺桐樹，近百棵刺桐樹，花開盛豔，成為村落的入口意象，也是舊台南市最長的刺桐綠道。刺桐樹是台江沿岸西拉雅族的紀年樹，秋冬葉落冬眠，三、四月紅花盛開，十分美麗，，「番社采風圖考」記載「番無年歲，不辨四時，以刺桐花開為一度……每當花紅草綠之時，整潔牛車；番女梳洗，盛妝飾，登車往鄰社遊觀。」因此，清代文人也將台南稱為「刺桐城」，從十三佃古道沿著海尾寮排水線到中崙沙崙交界，還有百年刺桐夫妻樹，見證著台江內海歷史文化。

台江文化促進會表示，值此台江建庄二百年，市府應結合十三佃百年古道，以及百年黃槿樹、刺桐樹歷史文化故事，規畫環村綠道規劃，營造刺桐詩路綠廊，成為社區走讀路線。

台江 種電 台南

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