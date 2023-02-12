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嘉市這平交道讓汽車碰壁迴轉 市府要設4告示牌

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影

嘉義市國華街平交道僅能供機慢車、行人通行，附近店家近期向議員反映，常見汽車疑被導航指引到該處，只好迴轉，日前市政府交通處會勘後，決定設4個標示牌。另，因應鐵路高架化施工，國華街平交道未來擬全面封閉，時間恐長達3年，議員建議，提前規畫機慢車的動線，避免壅塞。

市府交通處表示，文化路與向榮街口，設2個標示牌，進入國華街口的全家便利商店，也會設1個，一直進入到國華、文華街口，為最後可轉到文化路地下道的時機，設第4個標示；牌面內容則為圖示加文字，告知前方道路汽車無法通行。

議員鄭光宏說，從北香湖公園甚至更北邊的民雄地區，要進入嘉義市區，一般會直接走文化路地下道，但假如車多，導航有時建議行走隔壁的國華街，結果到了平交道口才發現過不去，只能當場迴轉，店家近期目睹車子在門口迴轉。

鄭光宏前天和交通處、當地里長會勘，決定從文化路起，設立4面指示牌，引導汽車行駛文化路地下道。

鐵路高架化工程將一路從嘉北地區進入市區，屆時施工車輛通行，國華街平交道可能每次放下柵欄數分鐘，會讓機車等待許久，持續性「噹、噹、噹」聲音也將擾民，去年鐵道局和地方協調過，大部分都傾向，乾脆直接封閉平交道。

鄭光宏也說，封閉時間恐達3年，提醒市府需要提前規畫動線，避免從北香湖、湖邊、埤仔頭、民雄方向進市區的機、慢車擁擠；交通處表示，未來會再開地方說明會，這次要設的4個告示牌，之後改為引導所有車輛，從文化路地下道或北興陸橋進入市區。

嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市國華街平交道只供機慢車、行人通行，常見汽車疑被導航帶來，只好迴轉。記者林伯驊／攝影

議員 鐵路高架化 嘉義

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