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物價頻漲！雲林家扶募款遇難 明天開學還差150萬學費

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
物價頻漲影響募款，雲林家扶今天義賣助學加緊募款腳步。記者黃于凡／攝影
物價頻漲影響募款，雲林家扶今天義賣助學加緊募款腳步。記者黃于凡／攝影

明天就要開學了！雲林家扶助弱勢兒童上學，學費還差150萬元，今天早上在虎尾布袋戲館義賣加緊籌措學費，有腳底按摩機等家用小電器，也有漢光果菜市場捐贈150包有機蔬菜，電音三太子、小丑魔術師到場助陣，現場湧入百名民眾做愛心。

雲林家扶主任廖志文說，每學期需為弱勢學童募款約500萬元學費，近年物價頻頻喊漲，籌募助學金變得困難，今年籌募情況不佳，仍在努力中，今天舉辦募款義賣加緊腳步，這學期已募得約350萬元，還差150萬元，開學迫在眉梢，盼踴躍助弱勢兒童上學。

雲林家扶督導歐厚成說，今天舉辦「幸福兔gather」助學義賣，由家扶學子楊湘芸化身電音三太子帶動唱，家扶兒童們賣力演奏烏克麗麗、吉他，台中家扶成員也特地南下雲林，打扮成小丑表演氣球魔術秀，將現場氣氛炒熱。

值得一提的是，有民眾帶來白沙屯媽祖的背包、平安符及小神衣，電音三太子表演結束後，端著托盤與大家結緣，民眾隨喜捐款助弱勢兒童上學，也祈求白沙屯媽祖庇佑，把限量白沙屯媽祖結緣品帶回家。

漢光果菜市場今天捐贈150包有機蔬菜，幫助雲林家扶義賣助學活動。記者黃于凡／攝影
漢光果菜市場今天捐贈150包有機蔬菜，幫助雲林家扶義賣助學活動。記者黃于凡／攝影
雲林家扶今天舉辦義賣助學，虎尾鎮長丁學忠（中）到場購買數包有機蔬菜。記者黃于凡／攝影
雲林家扶今天舉辦義賣助學，虎尾鎮長丁學忠（中）到場購買數包有機蔬菜。記者黃于凡／攝影
雲林家扶今天舉辦義賣助學，台中家扶成員特地南下表演小丑魔術秀。記者黃于凡／攝影
雲林家扶今天舉辦義賣助學，台中家扶成員特地南下表演小丑魔術秀。記者黃于凡／攝影
雲林家扶義賣助學有電音三太子助陣，民眾自由捐款與白沙屯媽祖結緣。記者黃于凡／攝影
雲林家扶義賣助學有電音三太子助陣，民眾自由捐款與白沙屯媽祖結緣。記者黃于凡／攝影

白沙屯媽祖 雲林 義賣

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