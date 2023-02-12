物價頻漲！雲林家扶募款遇難 明天開學還差150萬學費
明天就要開學了！雲林家扶助弱勢兒童上學，學費還差150萬元，今天早上在虎尾布袋戲館義賣加緊籌措學費，有腳底按摩機等家用小電器，也有漢光果菜市場捐贈150包有機蔬菜，電音三太子、小丑魔術師到場助陣，現場湧入百名民眾做愛心。
雲林家扶主任廖志文說，每學期需為弱勢學童募款約500萬元學費，近年物價頻頻喊漲，籌募助學金變得困難，今年籌募情況不佳，仍在努力中，今天舉辦募款義賣加緊腳步，這學期已募得約350萬元，還差150萬元，開學迫在眉梢，盼踴躍助弱勢兒童上學。
雲林家扶督導歐厚成說，今天舉辦「幸福兔gather」助學義賣，由家扶學子楊湘芸化身電音三太子帶動唱，家扶兒童們賣力演奏烏克麗麗、吉他，台中家扶成員也特地南下雲林，打扮成小丑表演氣球魔術秀，將現場氣氛炒熱。
值得一提的是，有民眾帶來白沙屯媽祖的背包、平安符及小神衣，電音三太子表演結束後，端著托盤與大家結緣，民眾隨喜捐款助弱勢兒童上學，也祈求白沙屯媽祖庇佑，把限量白沙屯媽祖結緣品帶回家。
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