30天吸近百萬人潮湧鹽水 月津港燈節今謝幕
台南鹽水月津港燈節今最後一天，主辦單位統計30天來吸引約98萬人次湧入鹽水小鎮，部分作品也將由鹽水月之美術館典藏成為常設作品，為2024台灣燈會在台南作準備。
2023月津港燈節以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區包含藝術燈區、徵件燈區、新創燈區、巷弄燈區等集結50組藝術團隊，帶來75組藝術作品。藝術燈區以月相名稱規劃有「浪漫蝕月」、「超現實藍月」以及「希望能量新月」等三大子題，1月14日開幕，今12日謝幕。
台南市政府文化局說，月津港燈節今年展期內雖遭逢寒流氣候不佳、部分作品損壞，30天展期仍吸引約98萬人次湧入鹽水賞燈。
鹽水區公所表示，近年市府投入建設鹽水不遺餘力，也對月津港燈節發揮正向效果；如都發局「新營鹽水雙星拱月」，打造鹽水水岸風貌，讓鹽水獲得2021「城鄉魅力大賞」，而月津港水岸步道計畫（公18-3、18-5）也奪得2022年「建築園冶獎」。在公園建設方面，工務局建造公20以及水岸公園建設（公2、3、4、16、19公園），也奪得2021年「國家卓越建設獎」。
文化局表示，隨著2023月津港燈節落幕，部分作品將由鹽水月之美術館典藏成為常設作品，為2024年台灣燈會作準備。
其中，月津港燈節將與台南歷史淵源息息相關的荷蘭進行國際交流，預計與荷蘭代表處以及台灣艾司摩爾公司合作，除邀請荷蘭GLOW燈節藝術作品至月津港燈節交流展出外，也將進行相關策展經驗及藝術家交流合作等，讓2024台灣燈會成為有史以來台灣燈會最為盛大、意義更為深遠的燈會。
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