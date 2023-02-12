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北台南家扶頒助學金 助824名家扶學子安心上學

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲意外現身頒獎，鼓勵家扶學子力爭上游。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲意外現身頒獎，鼓勵家扶學子力爭上游。記者謝進盛／攝影

各級學校開學在即，北台南家扶中心今在南大附中頒發獎助學金，824名家扶學子受惠，市長黃偉哲也意外現身頒獎，勉勵弱勢學子們身在逆境，更要不氣餒力爭上游。

這項「助學圓夢‧感恩有您」獎助學金頒獎典禮，頒發201名高中職、大專生及69名技職證照獎勵金約478萬元助學金。另3月預計隨扶助金頒發國中小學生約554名140多萬元獎助學金，有824人受惠。

北台南家扶扶幼主委鄭淑秋感謝各方愛心挹注，台南市長黃偉哲上午意外現身頒發助學金鼓勵家扶學子，社會局長盧禹璁勉勵學子，愈是身處困境更愈需要努力。

台灣冷鏈理事長程東和鼓勵家扶學子多元化發展，自民國101年開始推動全國家扶首創的「技職證照獎勵金」，本次計有69人考取83張證照，獲頒金額23萬7000元。經統計，歷年來已鼓勵894名學生，考取1084張丙級證照及89張乙級證照，大大提升家扶學子就業競爭力，多名傑出家扶學子也分享考照心得。

其中，就讀虎尾科大電機學系的陳俊宏，高職讀資訊，大學專攻電機，很有想法的他，希望考取研究所，希望能到台積電或聯發科等知名廠商就業，早日改善經濟。

而就讀中國科技大學室內設計系的黃秋文，原就讀體育班，高中時父親病故扛起家中大小事，目前半工半讀擔任室內設計助理，未來希望能獨當一面。

另外，仍就讀高職的沈姵薰，目前已拿到5張丙級證照，未來希望能善用專業開烘焙坊。

去年通過室內配線乙級證照，並獲得室內全國技藝金手獎的翁銘佑，目前讀高雄科大能源空調學系，他笑說，在台南高工就讀時，發現學校同儕間高手如雲，相互切磋才發現人外有天，迄今受用。

北台南家扶中心今頒發獎助學金，台灣冷鏈協會理事長程東和（中）長期捐贈技職證照獎助學金，學生黃秋文（左起、沈姵薰、翁銘佑、陳俊宏分享考照心得。記者謝進盛／攝影</p><!--8--><p> </p><p> 、沈姵薰、翁銘佑、陳俊宏
北台南家扶中心今頒發獎助學金，台灣冷鏈協會理事長程東和（中）長期捐贈技職證照獎助學金，學生黃秋文（左起、沈姵薰、翁銘佑、陳俊宏分享考照心得。記者謝進盛／攝影

、沈姵薰、翁銘佑、陳俊宏

黃偉哲

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