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移除中正路 行動聯盟連署首度走上台南街頭

中央社／ 台南11日電
商滿生紀念館執行長商毓芳（右）發起「移除中正路行動聯盟」。中央社／商毓芳提供
商滿生紀念館執行長商毓芳（右）發起「移除中正路行動聯盟」。中央社／商毓芳提供

台南商滿生紀念館執行長商毓芳發起「移除中正路行動聯盟」，1日展開網路連署及遊說陳情，今天首度走上台南中西區街頭，號召群眾連署，要求政府正視威權路名改革問題。

全國有316條「中正路」，以台南38條居冠，「移除中正路行動聯盟」今天在車水馬龍的中西區中正路、海安路口發起實際連署運動；行動聯盟人員指出，228紀念日前的每週六、日，聯盟都會在此處號召群眾，要求政府實踐當初承諾的轉型正義主張。

海安路今天適逢「台南甜點節」活動，人潮擠爆，響應連署的民眾說，追求台灣轉型正義應從「中正路」更名做起，台南為何不行。

另名來自高雄的男子表示，他初次到台南市善化區工作時，發現中正路方向交叉，讓他非常迷惑，找不到正確路標，中正路更名不僅整頓路名，也能避免外地人迷路。

商毓芳說，政府每年紀念228，緬懷當年威權政府下的犧牲者，實際上卻沒有作為，當「促進轉型正義條例」完成後，對228與白色恐怖造成的傷害，只有形式上的悼念，未進行任何實際的政策實踐。

商毓芳表示，行動聯盟近日發文告知中央及地方行政機關，要求實踐「促轉條例」第五條規定，並提出以各族群母語拼音形式更改路名。行動聯盟也開始在台南發起第一波行動，修補威權政府遺留的傷痕。

商毓芳1日曾公布移除「中正路」行動聯盟宣言：蔣中正以軍事鎮壓、摧毀228民主運動，發動白色恐怖，實施全世界最長的38年戒嚴統治；「中正路」至今仍遍及台灣各地，不僅凌虐受難者靈魂，更是台灣列名世界民主陣營的恥辱。

宣言指出，為具體落實「228和平紀念日」意義，依據「促進轉型正義條例」及「國家語言發展法」，行動聯盟號召響應，要求各級政府在今年228和平紀念日前，明確回應「中正路」全面改名承諾，且於3個月內完成改名，公告實施。

台南 轉型正義 商毓芳

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