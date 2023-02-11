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超缺！雲林寄養家庭退多增少 31戶寄養家庭暖心喊話

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣寄養媽媽許麗雅（中）是社工出身，有照顧安置兒少的經驗，喜歡小孩的她，3年多前決定加入寄養行列。記者陳苡葳／攝影
雲林縣寄養媽媽許麗雅（中）是社工出身，有照顧安置兒少的經驗，喜歡小孩的她，3年多前決定加入寄養行列。記者陳苡葳／攝影

雲林縣需安置的兒少有169人，縣長張麗善今天授證予全縣31戶寄養家庭時說，目前僅35人由寄養家庭照顧，且近年寄養家庭「退的比增的多」，還有很多兒少得至機構或外縣市安置，希望有更多人加入，寄養爸媽也現身說法，兒少初來乍到都說「火星語」，彼此歷經磨合，長時間陪伴教導和專業治療，終能如常溝通，孩子也很融入家庭生活，相信「有愛一切就足夠」。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，目前全縣31戶寄養家庭，15年以上5戶，5至15年16戶，5年以下10戶，近6年退出比新進多，據統計，有29戶退出、20戶新進。

雲林家扶督導林珊宇分析，寄養家庭多因有其他生涯規劃、照顧家人、身心狀況、搬家、無法承受出養分離或較難照顧、經社工評估不適任、年紀大退休等因素退出，招募目標每年10戶，加入者須通過生活環境、收入和家人認同等多方評估，審核條件嚴謹，去年度有5戶報名，實際僅通過4戶，適任者不多。

寄養媽媽許麗雅是社工出身，有在機構照顧安置兒少經驗，寄養爸媽李鴻銘和林玉鳳夫婦則是很喜歡小孩，分別加入寄養行列3年，經手照顧的寄養兒都曾有語言方面問題，在他們耐心陪伴教導、發音矯正與提供專業語言治療下，親子間順利磨合、順暢溝通，孩子也在過程中感受到寄養家長的愛與用心，敞開心房，自在生活。

其中，林玉鳳的胞姊林燕萩早她一步擔任寄養家庭，以「只要努力照顧，孩子定會不同」的信念，帶大一名多重障礙的寄養兒，還延續過去執教經驗，自製教材帶領，甚至為此攻讀特殊教育研究所，林玉鳳，2家人成為相互喘息家庭，造福寄養兒。

年滿25歲、有國中以上學歷、家中有足夠空間及穩定收入者，均可報名寄養家庭招募，詳細資訊可撥雲林家扶寄養組專線05-6323200洽詢。

雲林縣長張麗善（後二排左八）今天出席家扶中心寄養家庭授證典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（後二排左八）今天出席家扶中心寄養家庭授證典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天出席家扶中心寄養家庭授證典禮，也和縣內寄養兒少互動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天出席家扶中心寄養家庭授證典禮，也和縣內寄養兒少互動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣寄養爸媽李鴻銘（右一）、林玉鳳（左一）的子女已成年，受家人影響，他們3年前加入寄養行列，目前照顧一對年紀相仿的小學男童，2人無話不談，開心在寄養家庭生活。記者陳苡葳／攝影
雲林縣寄養爸媽李鴻銘（右一）、林玉鳳（左一）的子女已成年，受家人影響，他們3年前加入寄養行列，目前照顧一對年紀相仿的小學男童，2人無話不談，開心在寄養家庭生活。記者陳苡葳／攝影

寄養家庭 雲林 語言

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