這種多樣化公園愈來愈受歡迎 雲林縣將在各鄉鎮推廣

雲林縣虎尾鎮頂溪共融遊憩公園今天啟用，吸引許多民眾帶著孩子開箱體驗攀繩、攀岩、草坡溜滑梯、繩索遊戲塔，歡樂滿公園；縣長張麗善表示，全齡共融公園是最適合大小孩子的親子同樂，將在各鄉鎮普設，就近提供親子共樂最佳去處。

頂溪體育休閒共融遊戲場啟用儀式，由縣長張麗善、議長沈宗隆、虎尾鎮長丁學忠、青埔教育基金會董事長張嘉郡、虎尾鎮代主席林嘉弘等人剪綵，一啟用馬上級引大批民眾帶著孩子入園共樂，泡泡機吹起滿園泡泡，增添童樂氣氛。

孩子沙坑裡堆沙造型、媽媽帶著孩子玩泡泡盤、爸爸帶著攀岩冒險、爺爺還陪著滑草攀繩，到處是玩孩子追逐的歡樂笑聲，虎尾鎮公所還加碼開幕大抽獎，獎品全是孩子最愛的大小玩具，一個新樂園帶給大家無比歡樂，家長說，這座公園融合體育、休閒、童玩，平日就可帶孩子來玩。

虎尾鎮長丁學忠表示，公園設打造多元遊戲空間，無論是大朋友或小朋友，都可享受安全的歡樂時光，這也是虎尾鎮繼632高地公園後的第2座共融公園，632高地公園已發包將設立全縣最大親水樂園，未來鄉親不必出遠門就可享受親子共樂。