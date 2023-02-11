這種多樣化公園愈來愈受歡迎 雲林縣將在各鄉鎮推廣
雲林縣虎尾鎮頂溪共融遊憩公園今天啟用，吸引許多民眾帶著孩子開箱體驗攀繩、攀岩、草坡溜滑梯、繩索遊戲塔，歡樂滿公園；縣長張麗善表示，全齡共融公園是最適合大小孩子的親子同樂，將在各鄉鎮普設，就近提供親子共樂最佳去處。
頂溪體育休閒共融遊戲場啟用儀式，由縣長張麗善、議長沈宗隆、虎尾鎮長丁學忠、青埔教育基金會董事長張嘉郡、虎尾鎮代主席林嘉弘等人剪綵，一啟用馬上級引大批民眾帶著孩子入園共樂，泡泡機吹起滿園泡泡，增添童樂氣氛。
孩子沙坑裡堆沙造型、媽媽帶著孩子玩泡泡盤、爸爸帶著攀岩冒險、爺爺還陪著滑草攀繩，到處是玩孩子追逐的歡樂笑聲，虎尾鎮公所還加碼開幕大抽獎，獎品全是孩子最愛的大小玩具，一個新樂園帶給大家無比歡樂，家長說，這座公園融合體育、休閒、童玩，平日就可帶孩子來玩。
虎尾鎮長丁學忠表示，公園設打造多元遊戲空間，無論是大朋友或小朋友，都可享受安全的歡樂時光，這也是虎尾鎮繼632高地公園後的第2座共融公園，632高地公園已發包將設立全縣最大親水樂園，未來鄉親不必出遠門就可享受親子共樂。
縣長張麗善也說，目前斗六已有膨鼠公園，虎尾有632公園、寵物公園，再加上這座頂溪共融式公園，平日或假日鄉親可在地休閒，方便又好玩，未來希望縣內每鄉鎮廣設全齡式的共融公園，與學校、社區結合，營造友善休閒環境，增加親子小確幸。
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