閒置13年麗星飯店可望今年招商 配合林鐵全線通車營運

林務局昨天下午舉辦「阿里山林業鐵路北門車站飯店促進民間參與公共建設公聽會」，針對已閒置13年位於北門車站的麗星飯店未來進行評估規畫，預計今年8、９月公開招商，年底前完成簽約，配合阿里山森林鐵路全線通車共同營運。林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，飯店大廳、135間客房裝潢完整，結構也沒問題，但閒置多年仍須整修。對此地方看好可以活絡觀光。

2009年莫拉克風災導至宏都建設三合一BOT案契約中止，留下8億元建成的北門車站「麗星大飯店」，建築為地下1層、地上7層，至今閒置13年，因地處市區黃金地段，持續荒廢嚴重影響了周邊的商業發展。目前飯店設備完整，空調正常，但給水系統生鏽，1樓、3樓地磚、壁磚破損，木製的裝潢有毀損現象，地下停車場天花板也有漏水痕跡。

林務局歷經訴訟程序，於2021年7月29日達成和解，以7.58億元購得所有權，並於去年1月5日完成現場點交取回。

林鐵及文資處表示，刻正進行促參可行性評估及先期規劃，擬將旅館區域委託民間機構營運，提供優質住宿與餐飲的專業服務，以達資產活化與提升公共服務品質的目的。為推動招商工作，昨日辦理公聽會說明辦理情形及計畫內容，蒐集地方意見，預計於今年8、9月公告招商，12月底前完成簽約，希望能配合阿里山森林鐵路在年底全線通車共同營運。

林務局目前著手推動促參案的規劃，預計今年5月完成可行性評估，目前已有多家業者表達高度參與意願。希望能由民間出資裝修、汰換設備，並委託經營，估計維修與裝修的費用約需1億多元。欲藉此促參案來增進公共建設服務、減輕政府財政負擔、增加在地就業機會及促進在地商業發展。