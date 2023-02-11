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「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展市府宣布延展至情人節

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展，市府宣布延展至情人節。圖／市府提供
「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展，市府宣布延展至情人節。圖／市府提供

「龍崎光節-空山祭」去年耶誕節開展成為臉書及IG熱門打卡景點。至今累計超過8.5萬人次觀展，售出超過6.7萬張票、票房530萬售票率達8成。台南市政府上午表示，原訂明天閉展，因各方反應熱烈，市長黃偉哲要求延展至14日情人節

黃偉哲表示，「龍崎光節－空山祭」不僅被譽為最藝術的山林燈節，更有浪漫夢幻活動美稱，「是情人節最佳約會地點」。今年以「隨風去留」為策展主題，透過藝術家巧思與創意於虎形山公園現地創作15件藝術裝置，講述關於「離開/離不開」的故事，探討人與土地間無形的聯繫。

黃偉哲說，民眾在大自然懷抱山林夜晚沿竹編小燈的溫暖黃光，手牽手走進奇幻炫彩的夢幻世界。「不論是夜晚中提燈漫步的浪漫氛圍，還是吊橋上攜手並進的心跳加速，都可以讓您不管是穩定交往、老夫老妻、還是曖昧期間的人們感情大大升溫」。

市府文化局表示，啟燈時間下午5點半到晚上10點，最後入場時間9點。平日票價50元，假日票價100元，限額3千張。龍崎區民天天免費，南關線的關廟、歸仁、仁德3區居民平日免費，65歲以上長者、6歲以下兒童出示相關證件平日免票入場。預購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。

「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展，市府宣布延展至情人節。圖／市府提供
「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展，市府宣布延展至情人節。圖／市府提供
「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展，市府宣布延展至情人節。圖／市府提供
「龍崎光節-空山祭」近9萬人觀展，市府宣布延展至情人節。圖／市府提供

黃偉哲 情人節 票價

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