野崎孝男赴日本山形推介台南 黃偉哲：期待兩市精彩交流

同時身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進」顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，吸引山形正副市長、正副議長與議員、商工會議所會頭、日華親善協會會長、在地企業主等共計60多位當地重要人士前來參與，野崎顧問在演講中除了分析2023年台灣情勢外，更介紹了台南現況，市長黃偉哲也特別預錄影片問候山形各界。

黃偉哲市長表示，謝謝野崎孝男顧問長期以來積極協助台南跟山形的交流，也非常高興山形有如此多朋友關心台灣、關心台南，顯示出山形市跟台南市的友誼深厚，不久之前，台南的鄭成功祖廟也高掛起山形學生手繪的燈籠，紀念雙方的友誼，期盼疫情過後的今年，台南跟山形的交流能更為活絡，精彩可期。

台南市政府新聞及國際關係處表示，兩市在2017年12月正式締結為友誼城市後，在體育、文化、農業、經貿方面的交流非常頻繁，即使在疫情期間無法互訪，仍透過兩市市長視訊會談、錄製影片、雙方互寄手繪燈籠到對方城市展示、在本地活動幫對方設置城市介紹攤位等多元方式，努力維繫友誼。