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助有情人脫單 嘉義縣分享約會必訪景點

中央社／ 嘉義縣11日電
情人節將至，嘉義縣文觀局「慢遊嘉義」臉書分享嘉義「山海追愛線」景點，圖為山區1314觀景台。圖擷自慢遊嘉義
情人節將至，嘉義縣文觀局「慢遊嘉義」臉書分享嘉義「山海追愛線」景點，圖為山區1314觀景台。圖擷自慢遊嘉義

情人節將至，嘉義縣文觀局「慢遊嘉義」臉書分享嘉義「山海追愛線」景點，從山區1314觀景台、愛情大草原一直延至沿海的高跟鞋教堂，是情侶約會必訪景點，來此約會有助脫單。

「慢遊嘉義」臉書近日分享與愛情相關的嘉義「山海追愛線」景點，包括位於梅山瑞峰1314觀景台、曾文水庫旁的大埔情人公園、番路牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久吊橋、布袋海邊的高跟鞋教堂等，都是情人節約會的最佳去處。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴今天告訴中央社記者，「山海追愛線」景點都非常的浪漫，有助於單身者順利脫單。

徐佩鈴說，求婚成功後嘉義有更多景點適合規蜜月之旅，像是阿里山得恩亞納，彷彿置身日本合掌村；竹崎石棹琉璃光美不勝收；瑞里綠色隧道就像步入京都嵐山竹林隧道；到東石漁人碼頭欣賞無敵落日美景，還能享用烤蚵吃到飽。

徐佩鈴指出，夫妻想要求子，可以到朴子配天宮向媽祖「求花求子」，生兒求白花、生女求紅花。歡迎全台想脫單、想幸福的人，情人節來嘉義旅行。

嘉義 高跟鞋教堂 情人節

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