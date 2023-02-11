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翁章梁率團出訪歐洲 考察產業園區及土耳其無人機 避開震災區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁昨天深夜組團歐洲考察前，昨天上午視察祥和國小開學前防疫整備。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁昨天深夜組團歐洲考察前，昨天上午視察祥和國小開學前防疫整備。圖／嘉縣府提供

疫情解封，因應嘉義縣轉型農工大縣，設置科園區，以及無人機國家隊基地，縣長翁章梁昨天深夜率縣府主管組團到桃園機場搭機，飛往歐洲法國、土耳其及捷克等國12天，參訪考察先進科技產業園區及土耳其無人機產業，碰上土國大地震救災，行程避開震災區。

連任的翁章梁加速推動轉型農工大縣，翁當縣長4年多，只出國日本、新加坡行銷農產，碰上逾2年疫情，無法出國，翁章梁首次組團到歐洲考察，昨天上午視察祥和國小開學前防疫整備，列席議會臨時會閉幕，中午與議長張明達及議員、警察局長林宏儒率分局長餐敘，下班後整理行李，深夜搭機到法國。

翁章梁出國前，捐1月所得透過中央轉給土耳其震區，他說，縣府團隊帶領縣民走在轉型道路，朝農工大縣前進，面對全球化競爭，產業園區及無人機產業開發，借鏡參考歐洲經驗。

翁章梁出國期間由副縣長劉培東代理，隨行出國主管有經發處長江振瑋、建設處長郭良江、水利處長林谷驊、勞青處長陳奕翰等，以及馬稠後產業園區開發商等共10多人。

縣府自主開發的大埔美園區一、二期完成開發；另自主開發的馬稠後產業園區一期廠商進駐營運，後期進行整地、排水、汙水管線、道路等公共工程，完成土地標售；民雄航太園區進行環評等先期作業；南科管理局主導開發的嘉科園區開發中，建構智慧農業、智慧載具及精準健康三大產業聚落，還有工業局開發中的南靖、公館產業園區。

翁章梁 土耳其

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