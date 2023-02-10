抓住寒假尾巴 嘉市親師生雙語與AI紀錄城市故事

近50名國中小的親師生在嘉義市英語教學資源中心的安排下，在寒假倒數3天於志航國小學習如何用影像與英語說故事，包含影片拍攝與剪輯、介紹如何融入時下最夯的ChatGPT人工智慧協助英語腳本撰寫、以及走訪嘉義公園的分組實作及最終的成果發表，共同為2023年寒假寫下充實又精彩的學習紀錄。

英資中心為了讓嘉義市的國中小學生能在參賽前有機會預先學習，在寒假結束前的2月8、9日，邀請新北市小主播營龍埔國小老師鄭智仁與北新國小老師張嘉倫南下與中心外國籍教學顧問Ben Mays，共同擔任營隊講師，從媒體到英語，由理論到實作，並分享彼此的成果影像。

在第1天的營隊課程中，學員學習動／靜態的攝影技巧；第2天學員登入嘉義市建置的遊嘉義APP平台，參考上面建置的嘉義市重要景點英文導覽，另外還體驗使用微軟AI人工智慧的ChatGPT撰寫嘉義公園的介紹。第3天融入雙語與創意來剪輯影片與完成影片，並在下午的成果發表會中說出自己的影像拍攝故事。

陪同學習的家長表示，拍攝與剪輯是現代及未來都必須擁有的基本能力，雖然每天晚上陪孩子學習很累，但很有收穫，連自己也愈學愈有興趣。

志航國小老師徐碧欣認為學到一些好用的媒體，還有從來沒有用過的運鏡方法。參與學習營的同學感到剪輯有趣，同時也開心可以認識不同的朋友。

志航校長鄭宛鈺說，這次的營隊除了內容跨域，組成的學員也很「跨越」 包含學生（國小四年級到國中二年級）、各國中的教師、學生的家長，加上新北市與嘉義市的「中外籍」師資，非常符合未來學習的趨勢，跨域、跨界、跨世代共學。相信經過這樣持續培力歷程，能將用英語與影像說故事的能力成為種子帶回各校，成為嘉義市未來新世代公民的重要養分。