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2.2億元打造雲西觀光廊道 北港舊鐵道重生串連海線觀光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府向中央爭取2.2億元打造「雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫」，將以舊台糖鐵道貫穿水林連結口湖國家風景區，從朝天宮出發建構雲林海線觀光廊道，工程今天舉行動土儀式，未來將分「糖廠鐵道地景文化空間營造」及「糖鐵觀光綠廊空間營造」兩大部分同步施工，預計今年底可完工，朝天宮將配合開辦媽祖文化祭帶動海線觀光。

今天動土典禮由雲林縣長張麗善、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川、台灣雲嘉區處經理林明峯、副議長蔡咏鍀等人共同主持。張麗善說，雲西文化觀光廊帶將以「一心(北港)、二軸(縣道164、台61)、五遊」為主軸，鎖定朝天宮廣大香客，透過台糖鐵道連接沿線景點吸引遊客，把香客變遊客。

張麗善說，硬體計畫由城鄉發展處執行，透過鐵道串聯北港、水林、口湖宗教觀光；軟體則由文觀處的「雲林厚工學」融入北港燈會延續辦到年底有一連串活動，歡迎來賞燈暢遊雲林海線觀光。陳煜川也表示，未來可結合整個海線觀光資源，擴大旅遊景點，把遊客留下來體驗深度旅遊，對發展未來沿海觀光助益良多。

鐵道地景經費約1億元將重新規畫糖廠，包含入口服務中心、鳴日鐵道展示區、方糖水道廣場、彩糖廣場、秘境花園、追風及蔗邊走走地景區等，賦予糖廠環境教育以及遊憩經濟機能，讓歷史資產延續傳承。此外觀光廊道則可延伸融入水林顏思齊文化區及口湖濱海風景區，擴大觀光圈。

副議長也是朝天宮董事長蔡咏鍀表示，配合雲西觀光廊道的開發，將從朝天宮出發推出媽祖文化祭，帶動海線帶狀觀光發展。張麗善說，兩項工程計畫將同步施工，預計今年底完工，將呈現海岸不同的觀光風貌。

北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／翻攝
北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／翻攝

北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／攝影
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北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／翻攝

北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／翻攝
北港糖廠停產多年將發展不同型態，雲林縣府向中央爭取2.2億元將打造雲西觀光廊帶透過舊鐵道串連沿海景點，今天開工。記者蔡維斌／翻攝

鐵道 朝天宮 雲林

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