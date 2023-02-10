林國基邀演藝圈好友 下鄉雲林探視困苦獨居老人
近年來經常返鄉熱心公益的服裝名設計師林國基邀請謝麗金、游書庭等演藝人員到雲林，偕同華山基金會到雲林台西沿海慰問獨居老人，感受偏鄉困苦人家的生活，並暢遊台西和北港各景點，了解雲林好所在和地方美食。
出身雲林縣台西鄉的知名服裝設計師林國基，近年來深切體認家鄉地處偏遠沿海，資源薄弱，尤其偏鄉獨居老人多，照顧困苦不容易，因此每逢假日經常返鄉加入山基金會志工行列探視獨老。
林國基有感於社會資源失衡，為讓更多人了解偏鄉更需援手，特邀請謝麗金、余荃斌、劉丞、游書庭、林志遠、毛敬智、NoName等多位演藝圈好友，昨天在雲林縣府社會處長林文志、台西藝術協會理事長丁仁桐等人陪同下，由華山基金會台西天使站帶領到獨居老人住宅關懷。
一行人募集獨居爺奶所需物資，陪伴話家常，期讓社會上更多人看見偏鄉孤老需要照顧。
台西鄉74歲的丁阿公獨居多年，不久前胃出血、膽結石緊急住院，身體日漸衰弱。華山志工定期到宅訪視、提供營養物資、輔助器具等協助。幾位藝人看到丁爺爺起居簡陋，深感同情，並對偏鄉沿海救濟資源的不足，也感觸良多。
由於林國基過年前就曾訪視過丁老爺爺，見到林國基帶領多位好友來，馬上熱情起身接待，丁阿公開心說，老人最怕獨，有人來家裡熱鬧多了，大家這麼忙還送來物資，實在揪感心。
第一次當志工的演藝人員滿心感動，也感謝華山基金會長期服務偏鄉獨老，藉以籲請各界能響應華山「愛老人 愛團圓」公益，慷慨解囊「幫助一個站，守護100位孤老」，愛心專線(05)699-5106 台西站丁站長。
完成一日志工後，一行人參觀雲林景點，包括台西海園圓形球體裝置藝術、北港朝天宮、雲林第一座「土庫驛可可莊園」等，並品嘗各地特色小吃，一趟豐富又充滿意義的觀光遊程，好玩又感心，幾位藝人直說「雲林真是充滿人情的好所在」。
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