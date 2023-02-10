草嶺賞櫻不要做這2件事 警：「這點」沒問題出遊就開心

雲林古坑草嶺櫻花盛開，為紓緩賞櫻車流，雲149甲線與雲220縣路口、第一停車場至青山坪農場路口，花季期間每天上午7時至下午3時實施交通管制，雙向路邊禁止停車，斗南警分局長温基興走馬上任，隨即實地勘查交通情況，提醒民眾行駛山區道路時放慢速度，勿跨越中線或超車，以策安全。

古坑草嶺、石壁地區綻放多達21種櫻花，粉紅花朵點綴山頭，景色美不勝收，吸引大批遊客上山賞花，不過山區道路寬度有限，車流壅塞，且不適合路邊停車，對此縣府規畫第一停車場，場內畫分3處停車區、可停300輛車。

草嶺賞櫻以青山坪農場最先開跑，斗南警分局編排機動巡邏警力加強交通疏導，交通組長徐呈璋表示，遊客抵達青山坪農場時，請依現場員警指示慢行，並將車輛停入該場停車場，若車位已滿請勿強行進入，可改停在距離草嶺隧道口600公尺的第一停車場再步行至農場。

温基興表示，草嶺櫻花季至3月5日止，假期出遊賞櫻者，建議提早出發，也提醒出門前要確實檢查車輛機件性能是否正常，另山區道路受限地形狹小、彎道多，行車速度應放慢，並隨時注意道路狀況，避免疲勞駕駛。