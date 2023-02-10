草草戲劇節「回歸線」3月登場 逾160場展演在地力量

由嘉義縣政府攜手阮劇團合辦的「草草戲劇節」將於3月11日登場，連續兩周末在嘉義縣表演藝術中心舉辦，超過160場以上展演活動，集結戲劇、音樂、舞蹈、影展、美學市集、講堂，串連嘉義在地文化社群。今年草草藝術節以「回歸線」為主題，除嘉義是北回歸線通過的城市，也象徵著疫後回歸日常。

草草藝術節策展人汪兆謙說，多年前文建會的「青少年戲劇推廣計畫」，啟蒙了那一代的年輕人投入表演藝術、影視、文創產業等，阮劇團創團成員也是當時的一份子，因此也想把青少年時期受到的感動傳遞下去，藉由舉辦藝術節，帶動青少年劇場、青年返鄉，創造不可能的嘉義奇蹟，也讓大家看到地方文化的力量。

文化部長史哲今出席記者會，他在致詞說道，自己來自中南部，很清楚中南部的困苦，非六都的嘉義能夠有一個持續15年的藝術節相當不容易，也是文化平權的象徵，因此文化部不該吝於投資沒辦法馬上看見成果的事，感動跟改變，就是要從小地方開始。嘉義縣文觀局局長徐佩鈴則說，草草戲劇節代表嘉義的能量，透過政府支持，不只是在台灣，更要讓世界看到。

草草戲劇節的七大理念包括「多元文化」、「友善環境」、「創生傳統」、「實驗當代」、「學習成長」、「分享藝術」以及「一群人，一起完成一件事」，從而邀請田野學校、西榮23、諸羅設計塾、種種影像、平凡嘉義、書式生活、島呼冊店、有兒拉拉樹花園、越在嘉文化棧等，希望透過不同的嘉義文化社群的參與，展現在地的內部力量，從地方創生、親子共學、跨域創意平台、新住民社群，各路好手用多元方式說在地故事，用行動實踐對城市的想像，推動本地美學。

第15屆草草戲劇節「回歸線」將於3月11日、12日、18日、19日於嘉義縣表演藝術中心全園區上演，活動門票線上預購120元，6歲（含）以下免費，活動當日現場購票則為180元。更多活動詳情與前導活動資訊，可至臉書草草戲劇節粉絲專頁或洽阮劇團05-2255898。