日本萬年株式會社捐10台二手筆電 支持吉貝耍部落學堂

西拉雅族吉貝耍部落的夜祭是國家重要民俗活動，地方人士近年關懷部落老人及小孩生活與學習，在部落學堂辦「Mamu在一起」老人文健課程、孩童夏令營活動。從事電腦設備回收事業的日本萬年株式會社得知，捐贈10台二手筆電，做為學堂辦理相關課程使用。

萬年株式會社委由在台辦事處代表吳怡瑩，將筆電交給部落耆老代表鍾月及學童代表林妤蓁，這批筆電馬上投入學堂相關課程運用。部落老少都很期待有新的筆電可以做為課程實作用，也很感謝萬年株式會社回饋部落的義舉。

台商林慧勇在日本創設的「萬年株式會社」，經營電子設備的回收、再利用與經銷。會挑揀整理一些狀態較好的二手電腦回饋社會。恰好吳怡瑩攻讀碩士時，選擇吉貝耍部落進行西拉雅族人傳統生活領域研究。田野調查的過程得知部落學堂長期進行社區老人及小孩公益事業，也想為部落盡一份心力，得知部落學堂電腦硬體設備比較不足時，與日本總公司協調並整理了10台二手筆電，免費贈送部落學堂使用，希望讓學堂在安排課程時，能有更多與3C資訊相關的主題學習。

吉貝耍部落學堂是吉貝耍推廣西拉雅文化窗口，也是族人聚會、上課的據點，每年許多團體參訪，都是部落學堂團隊導覽、提供風味餐及做DIY體驗課程，團隊透過推廣文化觀光累積部落發展基金，作為學堂行政管理支出，其餘運用在老人照護、小孩學習經費。

學堂負責人西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤表示，這幾年吉貝耍辦理老人文健課程、提供老人用餐以及小朋友的一個半月的夏令營課程，都是由這筆基金支出，開辦以來除南天電視贊助部分夏令營經費，沒有向政府申請任何補助，落實「部落自己的老人小孩，部落自己養」的理念，讓推廣文化觀光更具意義。