阿里山鄒族瑪雅斯比祭典 疫情解封恢復2天活動吸引大批遊客

嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典，瑪雅斯比祭Mayasvi，上午在特富野社傳統集會所庫巴廣場登場，疫情解封，恢復2天宗教祭典活動，祭典莊嚴隆重，吸引逾500名遊客，包括許多大學生及其他各族原住民朋友，共融跳舞同歡。

前2年新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚，戰祭照常舉行，縮小規模，2天祭典活動只辦1天，去年監察院長陳菊應鄒族監委浦忠成邀請，帶范巽綠、田秋瑾、趙永清委員等上山觀禮，今年祭典無中央要員，立委孔文吉、縣府民政處原住民行政科長江啟元、阿里山鄉長高瑞芳、議員武清山等參加，文化部派人訪談紀錄。

特富野社大頭目汪義福帶頭目穿傳統服飾主禮，上午10點正典儀式開始，到中午12點結束，下午5點開始歌舞祭至晚間11點30分，送神祭至午夜前，才是整個Mayasvi祭典結束。儀式由迎神祭掀開序幕，勇士們走進廣場中央後，便聚集在赤榕樹前進行獻祭儀式、修砍樹幹枝葉，將神樹修剪成天梯，迎戰神降臨；緊接著報戰功、歌舞、送神等，場面隆重。

祭典恢復2天，開放外賓遊客參與，除傳統祭典，還有傳統文化展演等活動，定居山上及旅外的特富野社12家族成員參加，團結共融，祭神敬祖。祭典精神包含族群對於農事、狩獵、信仰、禁忌等習俗；也結合古謠音樂以及圖騰服飾等藝術。

每年的瑪雅斯比祭Mayasvi，春秋兩季由達邦社及特富野社分別舉辦，由長老會議決定祭典時間，祭典屬傳統祭儀，並非一般歡樂慶典，避免觸犯禁忌、干擾祭祀進行，活動期間禁止隨意走動、使用空拍機、喧鬧等。