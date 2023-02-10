台南捷運藍線一期沿線都計草案擬定 2場公聽會聽取意見

台南捷運第一期藍線綜合規畫、環境影響評估作業目前正於交通部審議中，為加速捷運建設推動早日實現，交通局業已完成沿線都市計畫變更草案擬定，為傾聽尊重民意，將於2月17日、2月21日分別於東區德光里活動中心及永康區中華里活動中心舉行公開展覽前座談會，以瞭解沿線用地土地所有權人意見，以利後續都市計畫變更作業推動順遂。

交通局長王銘德表示，先進運輸系統第一期藍線路線行經永康區、東區及仁德區，涉及高速公路永康交流道附近特定區、永康六甲頂、台南市主要計畫、仁德地區等4處都市計畫區，捷運建設所需的場站、出入口、人行空間等必要設施用地，將優先使用公有土地及既有公共設施用地，若無公有地或公共設施用地再以「捷運開發區」模式與私有地主尋求共同合作的機會，「捷運開發區」是以大眾運輸導向發展理念(TOD)，將各場站周邊具開發潛力的土地提高土地開發效益，並兼具公益性，藉由捷開區規劃導入將可開創政府、民眾、投資者及地主多贏的目標。

王銘德說，第一期藍線沿線共規畫15處捷運開發區，總開發面積約6萬平方公尺，未來開發完成預估可創造200億以上效益，不僅可帶動藍線沿線經濟發展，更有助於台南市捷運建設的永續發展。目前都市計畫變更尚處於草案階段，相關土地所有權人若有任何意見均可在座談會主張表達，交通局都會尊重所有土地所有權人的意見，也希望相關土地所有權人均都能支持本市捷運建設，同心協力一齊努力促進本市進步與發展。

捷工處處長呂獎慧表示，兩場都市計畫公展前座談會將於112年2月17日、2月21日下午7時於東區德光里、永康區中華里活動中心召開，相關資訊可至官網（台南市政府交通局、台南市捷運工程處）下載參閱，歡迎民眾踴躍參加與表達意見，如未能於會中表達，也可將具體意見載明姓名、聯絡方式，於112年2月28日前以書面郵寄或傳真送至台南市捷運工程處（地址：台南市安平區永華路2段6號1樓、傳真：06-2958829）。