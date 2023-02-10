疫情解封台日交流加溫 新港鄉姊妹市日本飛驒市長率團參訪交流

嘉義縣新港鄉與日本岐阜縣飛驒市締結姊妹市第6年，疫情解封，飛驒市長都竹淳也率領市役所及市議員交流團抵台，上午拜會新港鄉新鄉長葉孟龍，參觀公所新大樓，互相交換紀念品，都竹淳也市長等人參訪新港鄉公所新大樓，成立的飛驒市文物展區，建立台日地方文化、觀光交流新里程碑。

交流活動規畫農業、宗教、產業及商圈，以及學校教育，拜訪各單位擬定後續合作計畫，盼持續建立台日友好情誼，促進兩地觀光產業發展並創造地方生機。新港鄉長葉孟龍、 新港鄉文化商圈理事長黃靖惠、新港文教基金會董事長陳政鴻等人，熱情歡迎飛驒市長都竹淳也及飛驒市議會議長 澤史郎等參訪團。

飛驒（古川町）因為動畫電影《你的名字》廣為人知，「古川祭」具400年歷史，為日本三大祭典之一，被登錄為聯合國教科文組織「無形文化資產」。

新港鄉公所新大樓去年新落成，飛驒市捐贈「古川祭」祭典文物，成立台灣唯一飛驒文化與工藝品展區。包括稻草工藝製作古川祭太鼓模型、木製工藝品「千鳥格子」、祭典服飾及舞獅，展出日方以媽祖神像製作的布藝吊飾，相當活潑可愛。