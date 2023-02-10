台南9件治水工程4月招標 提升防洪面積240公頃
台南市政府全力提升易淹水地區排水防洪能力，今年已獲經濟部水利署核定9件總經費新台幣1億7500萬元治水防洪改善工程，提升防洪面積240公頃，預定4月完成招標程序。
台南市政府積極提升易淹水地區排水防洪能力，向中央爭取經費辦理排水改善應急工程，且對排水瓶頸及抽水量能不足問題優先提出解決方案。
水利局今天新聞稿指出，今年已獲經濟部水利署核定9件治水防洪改善工程，總經費1億7500萬元。包括後壁區後鎮排水、學甲區瓦寮排水、永康區太子廟中排、學甲區水門改善、學甲區羊稠厝抽水站抽水平台新建、安定區港口中抽水站及大內區石子瀨抽水站設備更新、安平區同平路及安定區新吉里活動中心社區排水改善等。
水利局預估4月完成工程招標，預定提升集水區防洪效益面積240公頃，保護人口約9000人；目前水利局已投入各標案準備作業。
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